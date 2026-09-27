Bozdoğan Kaymakamı Sözen, Yazıkent'teki okulu ziyaret ederek öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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Bozdoğan Kaymakamı Sözen, Yazıkent'teki okulu ziyaret ederek öğrencilerle buluştu

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Bozdoğan Kaymakamı Sözen, Yazıkent\'teki okulu ziyaret ederek öğrencilerle buluştu
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Bozdoğan Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, Yazıkent Mürşide Akçay İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret etti. Sözen, okul yöneticilerinden eğitim faaliyetleri ve ihtiyaçlar hakkında bilgi alıp öğretmen ve öğrencilerle görüştü.

Bozdoğan Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, Yazıkent Mürşide Akçay İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret ederek okulun genel durumu, eğitim-öğretim faaliyetleri ve öğrencilerin ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Sözen, Yazıkent Mürşide Akçay İlkokulu ve Ortaokulunda gerçekleştirdiği ziyarette okul yöneticileriyle bir araya geldi. Okulun mevcut durumu ve yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında yöneticiden bilgi alan Sözen, öğrencilerin ihtiyaçlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Ziyaret sırasında okulun eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alan Kaymakam Sözen, daha sonra öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Öğretmenlerle sohbet eden Sözen, okulda sürdürülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Sınıflarda öğrencilerle de bir araya gelen Kaymakam Sözen, öğrencilerle sohbet ederek eğitim hayatları hakkında konuştu. Öğrencilerin görüşlerini dinleyen Sözen, kendilerine eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Kaymakam Sözen'in okul ziyaretinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra öğrencilerin ihtiyaçları ve okulun genel durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İHA
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