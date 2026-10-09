Neşet Ertaş’ın Yerköy yılları anılıyor; adına kültür ve sanat merkezi isteniyor

Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş'ın Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yaşadığı yıllar, ilçe sakinlerinin hafızasında yaşamaya devam ediyor. Usta sanatçının babası Muharrem Ertaş ile birlikte düğünlerde müzik yaptığı, birçok kişiye enstrüman çalmayı öğrettiği Yerköy'de, sanatçının adını yaşatacak bir kültür ve sanat merkezi kurulması isteniyor.

Türk halk müziğinin unutulmaz isimlerinden Neşet Ertaş'ın hayatında önemli bir yere sahip olan Yozgat'ın Yerköy ilçesi, sanatçının geçmişte bıraktığı izlerle anılıyor. Uzun yıllar ilçede yaşayan Ertaş'ın babası Muharrem Ertaş ile birlikte müzik yaptığı, düğünlere katıldığı ve yöredeki müzik kültürüne katkı sağladığı belirtiliyor.

Neşet Ertaş'ın Yerköy'de yaşadığı evin bulunduğu yerde bugün yeni bir yapı bulunurken, ilçe sakinleri sanatçının hatırasının ve Abdal kültürünün gelecek kuşaklara aktarılmasını istiyor.

"Neşet o zaman düğünlerde oynardı"

Yerköylü Abdal Veli Atak, Neşet Ertaş'ın ilçede yaşadığı döneme ilişkin hatıralarını anlattı. Muharrem Ertaş ile birlikte düğünlere gittiklerini belirten Atak, şunları söyledi:

"Neşet Ertaş, 16-17 sene Kırıkkale'de kaldı. Ondan sonra buraya geldi. Buraya yerleştiler. Burada düğünlere gittik. Ben kemancı Kütük Hatay, beraber Muharrem Ertaş'la düğüne giderdim. Böyle çalar çağırırdık, gelirdik. Neşet o zaman düğünlerde oynardı."

"Yerköy halkına yıllarca hizmet etti"

Yerköylü iş insanı Ayhan Çelik ise Neşet Ertaş ve babası Muharrem Ertaş'ın ilçede uzun yıllar yaşadığını, müzik yaparak yöre halkına katkı sunduğunu ifade etti. Ertaş ailesinin ilçedeki geçmişine değinen Çelik, sanatçının Yerköy'de birçok kişiye müzik öğrettiğini belirterek şöyle konuştu:

"Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş 6 yıl Kırşehir'de Çiçekdağı'nda Kırtıllar köyünde yaşıyor. Annesi ölünce Yozgat'ın Kırıksoku köyüne gidiyorlar. Orada evlenip 17 yıl Kırıksoku'da kalıyorlar. Daha sonra Yerköy'e geliyorlar. 17-20 yıl Yerköy'de babasıyla müzik çalıyor. Muharrem Ertaş'la Neşet Ertaş 17 yıl burada Yerköy halkına hizmet ediyor. Daha sonra düğünleri çalıyor. İşte sünnet ediyorlar. Burada müzik çalıyor. Plak dükkanı açıyorlar. Daha sonra Neşet Bey 45 yaşlarında Kırıkkale'ye geçiyor. Oradan Kırıkkale'den da Ankara'ya gidiyor. Yani burada Yerköy'de Muharrem Ertaş'ın, Neşet Ertaş çoğu insana sanat öğretmiş. Sazı, zurnayı Neşet Ertaş'la Muharrem Ertaş öğretmiş. Herkes onu da örnek almış."

"Adı yaşasın, sanatı ölmesin"

Neşet Ertaş'ın Yerköy'e yaptığı katkıların unutulmaması gerektiğini belirten Çelik, sanatçının adının ilçede yaşatılması amacıyla kültür ve sanat merkezi kurulmasını istedi.

Çelik, talebini şu sözlerle dile getirdi:

"Şimdi ben burada şunu söylemek istiyorum. Bize bu kadar hizmet etmiş Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından takdim edilen ve Devlet Sanatçısı olan Neşet Ertaş'ın Yerköy'de bu kadar yaşayıp emek vermesi dolayısıyla Sayın Bayram Bilge Tokel'in ve Sayın MİT Müsteşarımız İbrahim Kalın Bey'in öğrencisi olduğunu, bunlara vasiyet bırakıp Yozgat Sürmelisi'ni öldükten 14 sene sonra Yerköy Sürmelisi'ne dönüştürmesini, müzik yaptığını Bayram Bilge Tokel'in Yozgat Valimizi ziyaret edip bunu seslendirdi.

Yerköy'e bu kadar emek veren Sayın Neşet Ertaş'ımıza Yerköy İlçemize Neşet Ertaş adına bir kültür ve sanat merkezinin yapılmasını istiyoruz. Adı yaşasın, sanatı ölmesin. Bu bir Abdal kültürü olarak ta Yerköy'ümüzde yaşasın. Aynı zamanda hem Kale Mahallesi'nde hem de Bağlarbaşı Mahallesi'nde Abdallar yaşamaktadır. Ama yavaş yavaş birçoğu göçmektedir. Kırıkkale'ye, Ankara'ya göçüyor.

Bunun bu kültürün burada kaldığı zaman biz bunların yaşadığı evleri Abdal geleneğine göre Kültür Bakanlığı'nın bünyesine dahil edip bu evleri müze haline dönüştürüp Neşet Ertaş'ın ismini verirsek biz de ona vefamızı ödemiş oluruz.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan, Sayın MİT Müsteşarımız İbrahim Kalın'dan, Sayın Kültür ve Turizm Bakanı'ndan bu geleneği yaşatmak için Yerköy'ümüze Neşet Ertaş Kültür Sarayı'nın yapılmasını istiyoruz."