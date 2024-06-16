Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik'ten Kurban Bayramı Mesajı - Son Dakika
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Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik'ten Kurban Bayramı Mesajı

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında bayramın manevi huzurunu ve sevincini paylaşarak, sevdiklerimizle bir araya gelmenin önemini vurguladı.

16.06.2024 14:23
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Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı; "Kurban Bayramı'nın manevi huzuru ve sevinciyle dolu olduğumuz bu mübarek günlerde, sizlere ve ailenize en içten dileklerimi sunuyorum. Bayramlar, sevdiklerimizle bir araya gelerek, paylaşmanın, yardımlaşmanın ve birlik olmanın en güzel örneklerini yaşadığımız, kalplerimizi sevgi ve hoşgörüyle dolduran özel zamanlardır. Bu anlamlı günde, kurbanlarımızın kabul olması, dualarımızın semaya yükselmesi ve evlerimize bereket, huzur ve mutluluk getirmesi dileğiyle... Sevdiklerinizle bir arada, sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum. Bayramlar, aynı zamanda yardımlaşmanın ve paylaşmanın da simgesidir. İhtiyaç sahiplerini hatırlamak, onların yüzünde bir tebessüm oluşturmak, bayramın ruhunu en güzel şekilde yaşamak demektir. Bu bayramda da bu güzel geleneği yaşatmanızı ve etrafınızdaki herkese sevgiyle yaklaşmanızı diliyorum. Kalplerin bir olduğu, kırgınlıkların unutulduğu, sevgi ve saygının ön planda olduğu, güzel hatıraların biriktirildiği bir Kurban Bayramı geçirmeniz dileğiyle, sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar dilerim." dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik'ten Kurban Bayramı Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik'ten Kurban Bayramı Mesajı - Son Dakika
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