Bozkurt Belediye Başkanı Çelik'ten Dünya Çocuk Hakları Günü Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bozkurt Belediye Başkanı Çelik'ten Dünya Çocuk Hakları Günü Mesajı

Bozkurt Belediye Başkanı Çelik\'ten Dünya Çocuk Hakları Günü Mesajı

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada çocukların haklarının korunması ve savunulmasının önemine dikkat çekti. Çelik, çocukların eşit fırsatlarla büyümesinin toplumlar için hayati olduğunu vurguladı.

20.11.2024 11:50  Güncelleme: 11:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla bir açıklama yaparak, çocukların haklarının korunması ve savunulmasının önemine dikkat çekti. Çelik, her çocuğun eşit fırsatlarla büyümesinin toplumların geleceği açısından hayati olduğunu belirterek, "Bugün, çocukların sevgi, saygı, eğitim ve güven içinde yaşayabilmesi için farkındalık oluşturduğumuz özel bir gün" dedi.

Başkan Çelik, çocukların yaşamlarında sevginin, sağlıklı büyümenin ve eğitimin temel haklar olduğunu vurguladı. Çelik, "Her çocuğun oyun oynama, hayal kurma ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı vardır. Onların gülen yüzleri, toplumumuzun geleceğini aydınlatan ışıklardır" ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde çocukların eşit haklara sahip olması için çaba sarf etmenin gerekliliğine dikkat çeken Çelik, "Bugün ve her gün, çocuklarımızın hayallerine sahip çıkmalı, onların daha iyi bir dünyada büyümelerini sağlamak için sorumluluk almalıyız. Onların mutluluğu, barış dolu ve adil bir geleceğin anahtarıdır" şeklinde konuştu.

Açıklamasını "Çocuklar gülerse, dünya güzelleşir!" diyerek tamamlayan Başkan Çelik, tüm bireyleri çocuk hakları konusunda daha duyarlı olmaya davet etti. Çelik, çocukların hak ettiği yaşamı onlara sunmak için çalışmanın, daha güzel bir gelecek için yapılacak en değerli yatırım olduğunu dile getirdi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Çocuk Hakları Günü, Yerel Yönetim, Birsen Çelik, Belediye, Bozkurt, Eğitim, Yerel, Yaşam, Çocuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bozkurt Belediye Başkanı Çelik'ten Dünya Çocuk Hakları Günü Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:14 Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki tutuklandı Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki tutuklandı
11:16 Kredi kartlarına komisyon oyunu Paranızı geri alabilirsiniz Kredi kartlarına komisyon oyunu! Paranızı geri alabilirsiniz
10:14 Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP’li vekiller arasında arbede Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında arbede
10:12 Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün İlk sanıktan ilişki itirafı Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün! İlk sanıktan ilişki itirafı
10:00 Köfteci Yusuf enerji sektörüne giriyor Köfteci Yusuf enerji sektörüne giriyor
17:52 İbrahim Yattara, yıllar sonra Trabzonspor’a geri dönüyor İbrahim Yattara, yıllar sonra Trabzonspor'a geri dönüyor
17:47 Yasadışı bahis soruşturmasında 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı çıkartıldı Yasadışı bahis soruşturmasında 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı çıkartıldı
17:42 Şevval Sam 5.3 milyon liralık ücret iddiasına yanıt verdi Şevval Sam 5.3 milyon liralık ücret iddiasına yanıt verdi
17:39 Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davanın savcısı duruşmaya bir gün kala rapor aldı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın savcısı duruşmaya bir gün kala rapor aldı
17:32 Ümit Özdağ: Tasarrufa özel uçaklarınızdan başlayın Ümit Özdağ: Tasarrufa özel uçaklarınızdan başlayın
17:21 Dev sponsor geri dönüyor: Bu anlaşma Fenerbahçe’ye servet kazandıracak Dev sponsor geri dönüyor: Bu anlaşma Fenerbahçe'ye servet kazandıracak
17:05 Binlerce tweet attılar: Ronaldo Fenerbahçe’ye mi geliyor Binlerce tweet attılar: Ronaldo Fenerbahçe'ye mi geliyor?
16:56 Pavyona giden tebliğci, sahnede mikrofonu eline alıp nasihat verdi Pavyona giden tebliğci, sahnede mikrofonu eline alıp nasihat verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 13:03:15. #1.12#
SON DAKİKA: Bozkurt Belediye Başkanı Çelik'ten Dünya Çocuk Hakları Günü Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.