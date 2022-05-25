Bozkurt'ta Kapatılan Okul, Müze ve Kütüphane Oldu - Son Dakika
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Bozkurt'ta Kapatılan Okul, Müze ve Kütüphane Oldu

25.05.2022 12:34
Bozkurt'ta Kapatılan Okul, Müze ve Kütüphane Oldu

Denizli’nin Bozkurt ilçesindeki Sazköy İlkokulu, müze ve kütüphaneye dönüştürüldü. Bir süredir kapalı olan okulu ilçeye yeniden kazandıran Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, açılış konuşmasında emeği geçenlere teşekkür ederek eğitimin önemine vurgu yaptı.

Denizli'nin Bozkurt ilçesindeki Sazköy İlkokulu, müze ve kütüphaneye dönüştürüldü. Bir süredir kapalı olan okulu ilçeye yeniden kazandıran Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, açılış konuşmasında emeği geçenlere teşekkür ederek eğitimin önemine vurgu yaptı.

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde bir süre önce kapatılan Sazköy İlkokulu yeniden açıldı. Bozkurt Belediyesi, kapanan okulu müze ve kütüphane olarak ilçeye kazandırırken, bölge halkı mahallelerinde açılan müze ve kütüphaneden dolayı Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik'e teşekkür etti.

MÜZE  VE KÜTÜPHANE KULLANIMA AÇILDI

Sazköy Müzesi ve Kütüphanesi'nin açılış törenine, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Bozkurt Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu, Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, İnşaat Mühendisleri Denizli Şube Başkanı Nigar Hüyük, CHP Denizli İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Protokol üyeleri kurdele kesimi yaparak müze ve kütüphaneyi kullanıma açtı.

"BU BÖYLE KALMAMALI DEDİK"

Açılış etkinliğinde konuşan Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, "Sazköy İlkokulu çok yalnızdı. Önce yönetmen Jale İncekol  burada 'Okulum Açılsın' belgeseli çekti. Eski öğrenciler ve eski öğretmenler anılarını, yaşanmışlıkları anlattı. Belgesel ulusal basında yer aldı. Bu böyle kalmamalı dedik. Biz de buradayız dedik. Bozkurt Belediyesi ve Bozkurt Kaymakamlığı çalışmalara başladık. Emeği geçen herkesi kutluyorum çok kısa zamanda okulumuzu yeniden kazandırdık. Okulumuz aslına uygun olarak hizmete açılmıştır. Okul kapandığı gün nasılsa şu an öyle haline getirdik" dedi.

"EĞİTİME BİLİME BİR IŞIK, GELİŞİME BİR ADIM"

Başkan Çelik, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geleceğimizin ne kadar parlak ve güzel olmasını istiyorsak eğitime o kadar önem vermeliyiz. Çocuklarımız okul eğitimlerinin yanı sıra Sazköy Müzesi ve Kütüphane'de eğitimlerini destekleyecek çalışmalar yapabilecek. Bölge halkımızda Sazköy müzesi ve Kütüphanesi'nde faydalanabilecek. Umarım burası tüm vatandaşlarımız için eğitim ve bilime bir ışık, gelişime bir adım olur. Sazköy Müzesi ve Kütüphanesi tüm halkımıza hayırlı uğurlu olsun."

Konuşmaların ardından Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik ve protokol üyeleri, Sazköy İlkokulu'ndan müze ve kütüphaneye çevrilen binada incelemelerde bulundu.

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Kaynak: ANKA

Birsen Çelik, Denizli, Bozkurt, Müze, Yerel, Son Dakika

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