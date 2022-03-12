Bozkurtları gören tır şoförünün şaşkınlığı - Son Dakika
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Bozkurtları gören tır şoförünün şaşkınlığı

12.03.2022 11:33
Bozkurtları gören tır şoförünün şaşkınlığı

Adıyaman'da yol kenarında 3 adet bozkurt (gri kurt) gören tır şoförünün şaşkınlığı ve söylediği sözler gülümsetti.

Adıyaman'da yol kenarında 3 adet bozkurt (gri kurt) gören tır şoförünün şaşkınlığı ve söylediği sözler gülümsetti.

Genellikle gece görülen bozkurtları gündüz Adıyaman Çelikhan karayolu üzerinde gören tır şoförünün tepkisi izleyenleri gülümsetti. Kar yağdığı için avlanmak için yol kenarına kadar inen 3 adet bozkurt tır şoförü tarafından görüldü. Kurtları korkutmak için korna çalan tır şoförü, kurtların korkmadığını görünce yanındaki arkadaşına şaşkınlığını ifade etti.

"Gün ortasında kurt", "Hiç bizden korkmuyor yav", "Bu ne yav", "Böyle bir şey yok yav" gibi ifadeler kullanarak, gündüz vakti kurtların yol kenarına gelmesini şaşkınlıkla karşıladı.

Tır şoförü ve yanındaki arkadaşı daha sonra kurtların bulunduğu bölgeden uzaklaştı. - ADIYAMAN

Bozkurtları gören tır şoförünün şaşkınlığı
Bozkurtları gören tır şoförünün şaşkınlığı

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Araçlar karlı yolda mahsur kaldı Araçlar karlı yolda mahsur kaldı ADIYAMAN'DA ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ: 10 YARALI ADIYAMAN'DA ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ: 10 YARALI

Çelikhan, Adıyaman, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bozkurtları gören tır şoförünün şaşkınlığı - Son Dakika


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