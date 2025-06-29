Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Engin Kardeş Hayatını Kaybetti

Bozüyük Belediye Başkanı Yardımcısı Engin Kardeş hayatını kaybetti.
Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Engin Kardeş geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. İlçede sevilen ve uzun yıllardır kamu görevinde bulunan Engin Kardeş'in vefatı, Bozüyük'te büyük üzüntüye neden oldu. - BİLECİK
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