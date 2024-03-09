Bozüyük Belediye Başkanı Ertuğrulgazi Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği'ni Ziyaret Etti

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Ertuğrulgazi Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği'ni ziyaret ederek, üyelerle bir araya geldi.
Başkan Bakkalcıoğlu, beraberindeki yeni dönem belediye meclis ve il genel meclis üyesi adayları ile birlikte Ertuğrulgazi Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti. Girişte karşılanan Başkan Bakkalcıoğlu'na yörük poşusu hediye edildi.
Başkan Bakkalcıoğlu, 5 yıllık görev süreleri boyunca dünyada ağır bir salgın, geçen yıl ise büyük bir deprem yaşandığını hatırlatarak, şunları söyledi:
"Bütün bunların ortaya çıkardığı engeller veyahut da oyalamalara rağmen birçok şeyi yapmayı başardık. Ben kente, geleceğine, sürdürülebilirliğine katkı verecek eserlerin yapıcısı olmayı kendime hedef seçtim. Mesela geçmişte bir belediye binası yaptım, hala onu kullanıyoruz belediye olarak. Daha önce belediye binası yoktu, o Köklü Parkı'ndaki bina Halk Evleri binasıydı, onu belediye devralmış, sonra bir dönem kaldırıldı oradan park oldu. Aşağıda bir düğün salonumuz var kanal boyunda, orada bir kültür merkezimiz var. O düğün salonunun adı hala Yeni Düğün Salonu. Halbuki bu dönem biz 4 Eylül'de ve mahallelerde düğün salonu ve sosyal tesisler yaptık. Ama onun adı hala Yeni Düğün Salonu. Demek ki sürekli kullanılabilen, halkta karşılığı olan, halka katkı veren şeyler projedir. Park yapmak, altyapı yapmak, yol yapmak, çocuk parkı yapmak bunlar belediyenin asli görevleridir."
Bakkalcıoğlu, daha sonra projelerden bahsederek, Bozpark, Yeşilkent köprüsü bağlantı yolu, TCDD üst geçit, en az 250 iş yerini kapsayacak yeni küçük sanayi merkezi ve kongre merkezi projeleri hakkında bilgi verdi, kreşleri mahallelere götürmek istediklerini anlattı. Konuşmasının son bölümünde tramvay projesine de değinen ve teknik bilgi veren Bakkalcıoğlu, konuşmasını şöyle sonlandırdı:
"Tramvaylarımız hizmete 2,5 lira yetişkin 1 lira öğrenci, 65 yaş üzerine ücretsiz olarak başladık. Şu an 20 bini geçmiş tramvay kartımız alınmış. Bozüyük'te 20 bin kart, her gün bin 500 ila değişiyor tabii 2 bin insanımız o 5 tramvaya biniyor. Bu çok yararlı bir hizmet oldu, en büyük projemizdi. Şimdi diyorlar ki tabii 6 ay geçti kullanılıyor, 'Ya bu hastaneye gider mi? Nerelere gider?' Evet o köprüyü yaptık ya Yeşilkent'e, nasip olur göreve gelirsek tramvayı o köprüden hastaneye de götüreceğiz. Bozüyük halkına hizmet için ne gerekiyorsa onu yapmak görevimiz. Bu travmayı biz yaptık, o yenisini de yine biz yaparız. Yaptıklarımız yapacaklarımızın da güvencesidir."
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