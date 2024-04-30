Bozüyük Belediye Başkanı Kapalı Pazarı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Bozüyük Belediye Başkanı Kapalı Pazarı Ziyaret Etti

Bozüyük Belediye Başkanı Kapalı Pazarı Ziyaret Etti

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, beraberindeki Belediye Meclis üyeleri ve İl Genel Meclis üyesi ile birlikte Bozüyük Belediyesi Kapalı Pazarı'nı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Esnaf ve vatandaşlardan yoğun ilgi gören Başkan Bakkalcıoğlu kapalı pazardaki tezgahları tek tek ziyaret ederek esnaflara 'bereketli ve bol kazanç' temennisinde bulundu.

30.04.2024 16:17  Güncelleme: 16:20
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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, beraberindeki Belediye Meclis üyeleri ve İl Genel Meclis üyesi ile birlikte Bozüyük Belediyesi Kapalı Pazarı'nı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Esnaf ve vatandaşlardan yoğun ilgi gören Başkan Bakkalcıoğlu kapalı pazardaki tezgahları tek tek ziyaret ederek esnaflara 'bereketli ve bol kazanç' temennisinde bulundu. Esnaflarla sohbet eden Başkan Bakkalcıoğlu ve beraberindekiler pazar esnafının talep ve şikayetlerini dinledi. Ayrıca kapalı pazarda alışveriş yapmaya gelen Bozüyüklüleri selamlayan Başkan Bakkalcıoğlu ve beraberindekiler vatandaşlarla da görüşerek sohbet ettiler. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bozüyük Belediye Başkanı Kapalı Pazarı Ziyaret Etti - Son Dakika

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