Bozüyük Belediye Başkanı Karadenizliler Derneği'ni ziyaret etti

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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Karadenizliler Derneği'ni ziyaret ederek dernek üyeleri ile bir araya geldi.

Başkan Bakkalcıoğlu, beraberindeki CHP İlçe Başkanı İsmail Akçasoy, yeni dönem belediye meclis ve il genel meclis üyesi adayları ile birlikte Karadenizliler Derneği'ni ziyaret etti. Dernek üyelerine hitaben bir konuşma yapan Başkan Bakkalcıoğlu, şunları kaydetti:

" Türkiye'nin her yerinden gelen insanlarımızın bir araya geldiği, yerlisinden ziyade dışarıdan gelenlerin yoğunlaştığı yani Türkiye'nin mozaiği olan bir yer Bozüyük. Biz biraz önce İçköy'de doğu kökenli hemşehrilerimizin oraya yaptığımız bir sosyal tesisin açılışı için gittik. Hemen onun sonrasında Karadenizliler Derneği'ne size geldik. Bozüyük'ün her yerinde böyle, daha önce bir Ertuğrul Gazi Derneği'mizi ziyaret ettik. Şimdi Bozüyük bu mozaik'te, Türkiye'de bu mozaikte. Ama bu mozaiğin kıymetini bilmek lazım. Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşları bu ülkeyi kurtardıklarında da bunu hedeflemişler. Yani demişler ki 'Ne mutlu Türk'üm diyene.' Türk halkının yani 'Bu ülkenin halkıyım' diyene, 'Ne mutlu' demişler. Onun için bu kıymetli bizler için Karadenizliler Derneği'miz de çok değerli. Sizler çok kıymetlisiniz."

Bakkalcıoğlu konuşmasının devamında belediye başkanlığı döneminde yaptıklarının yanı sıra engellenen projelerinin olduğunu da belirterek, "Mesela çok büyük bir park yapacaktık, Bozüyük'e akciğer olacaktı. Tarım Bakanlığı engellediği için tarım alanından çıkartmadığı için yapamadık" dedi.