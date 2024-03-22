Bozüyük Belediye Başkanı Kurtköylüler Derneği ile Buluştu

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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Kurtköylüler Derneği Başkanı İbrahim Arabacı ve dernek üyeleri ile bir araya geldi.

Bozüyük Belediye Başkanı ve CHP Belediye Başkan Adayı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, beraberinde yeni dönem belediye meclis üyesi adayları ile Güneşspor Lokali'nde Kurtköylüler Derneği üyeleri ile buluştu.

Dernek üyelerine hitaben bir konuşma yapan Başkan Bakkalcıoğlu, 5 yıllık görev süresi boyunca gerçekleştirdiği projeleri hakkında bilgi vererek yeni dönem projelerini anlattı.

Başkan Bakkalcıoğlu söz verip gerçekleştirdiği ücretsiz su projesi ile Can Suyu ve Kış Desteği sosyal yardım projesini hayata geçirdiklerini anlatarak, otopark sorununu da şehrin merkezinde 100. yıl Bozüyük Çarşı Meydanı'nın altında 250 araçlık 2 katlı yer altı otoparkı yaparak vatandaşların hizmetine sunduklarını, ayrıca kent içindeki eski binaları yıkıp bu binaların yerlerini halka açık otopark olarak düzenlediklerini ve bu şekilde de ilçeye 1000 araçlık otopark alanı kazandırdıklarını söyledi.

Bozüyük'e akciğer olacak ancak yaptırılmayan BOZPARK projesi, Yeşilkent köprüsü bağlantı yolu, TCDD üst geçit, en az 250 işyerini kapsayacak yeni küçük sanayi merkezi ve içerisinde birçok üniteleri olan 1000 kişilik Kongre Merkezi projeleri hakkında bilgi vererek çalışan anneler için kreşleri mahallelere götürmek istediklerini dile getirdi.

Ayrıca tramvayların yetişkinlere 2,5 lira; öğrencilere 1 lira ve 65 yaş üzerine ücretsiz olarak hizmet vermeye başladığını aktaran Başkan Bakkalcıoğlu, "Tramvaylarımız en ekonomik tarifeyle hizmet veriyor. Bu çok yararlı bir hizmet oldu. Yeşilkent bağlantı köprüsünü yaptık, tramvayı o köprüden hastaneye de götüreceğiz. Bozüyük halkına hizmet için ne gerekiyorsa onu yapmak görevimiz. Bu travmayı biz yaptık, o yenisini de yine biz yaparız" dedi.

Daha sonra sohbet ortamında devam eden ziyarette Başkan Bakkalcıoğlu, dernek üyelerinin taleplerini dinleyerek sorularını yanıtladı.