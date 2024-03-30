Bozüyük Belediye Başkanı Mahalle ve Dernek Ziyaretlerine Devam Ediyor

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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, mahallelerde gerçekleştirdiği yürüyüşler ile dernek ziyaretlerine devam ediyor.

Başkan Bakkalcıoğlu çalışmaları çerçevesinde Bozüyük Kuzey Kafkasya Kültür Derneği'ni ziyaret ederek dernek başkanı Oğuz Yavuz, dernek yönetimi ve üyeleri ile bir araya geldi. Başkan Bakkalcıoğlu, yoğun bir katılımla gerçekleştirilen ziyarette 5 yıllık görev süresi boyunca Bozüyük'te gerçekleştirdiği projeler hakkında bilgi vererek seçim öncesinde söz verdiği; ücretsiz su projesi ile ihtiyaç sahibi hanelerin kadınlarına verilen Can Suyu ve Kış Desteği Sosyal Destek kartı projelerini gerçekleştirdiklerini otopark sorununu da şehrin merkezine 250 araçlık yer altı katlı otopark yaparak ve kent içindeki eski binaları yıkıp bu binaların yerlerine halka açık otopark yaptıklarını, bu şekilde de 1000 araçlık otopark alanı kazandırdıklarını söyledi. Başkan Bakalcıoğlu ziyaretinin sonunda "Bu akşam bizleri samimiyetle ve güler yüzleriyle ağırlayan Kafkas kökenli hemşehrilerimle birlikte olmaktan onur ve mutluluk duydum. Misafirperverlikleri nedeni ile Bozüyük Kuzey Kafkasya Kültür Derneği Başkanı Oğuz Yavuz'a, yönetim kurulu üyelerine ve dernek üyelerine teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK