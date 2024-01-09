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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Ertuğrulgazi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Koca ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi - Son Dakika
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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Ertuğrulgazi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Koca ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Ertuğrulgazi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Koca ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Dernek Başkanı Mehmet Koca, dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi ve Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaretin anısına Nutuk ve Türk Bayrağı hediye edildi.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Ertuğrulgazi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Koca ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi
09.01.2024 - 16:53,  Güncelleme: 16:53
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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Ertuğrulgazi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Koca ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurul toplantısının ardından Ertuğrulgazi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı seçilen Mehmet Koca ve yeni yönetim kurulu üyeleri Başkan Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyarette Dernek Başkanı Mehmet Koca, Başkan Bakkalcıoğlu'na dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi. Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu'nun da hazır bulunduğu ziyarette Başkan Bakkalcıoğlu, Dernek Başkanı Mehmet Koca'yı ve yeni yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek yeni görevlerinde başarılar diledi. Başkan Bakkalcıoğlu ayrıca ziyaretin anısına Dernek Başkanı Koca'ya Nutuk ve Türk Bayrağı hediye etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Ertuğrulgazi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Koca ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Ertuğrulgazi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Koca ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi - Son Dakika
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