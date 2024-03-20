Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, esnafla ve Roman vatandaşlarla buluştu

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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Kokoreççiler Çarşısı'nda esnafla bir araya geldi, ardından Tekke Mahallesi'nde Roman vatandaşlarla buluştu.

Başkan Bakkalcıoğlu, kentin çeşitli bölgelerinde ziyaretlerine devam ederek, vatandaşlara projelerini anlatmaya devam ediyor. Bu kapsamda ilk olarak beraberindeki yeni dönem Belediye Meclis üyesi ve İl Genel Meclis üyesi adayları ile birlikte Kokoreççiler Çarşısı'nı ziyaret etti, esnafla bir süre sohbet etti.

Ziyarette Başkan Bakkalcıoğlu, esnafın istek ve taleplerini dinledi, soruları yanıtladı. Ziyaretin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu, göstermiş oldukları ilgi dolayısıyla Çarşısı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Kuşoğlu'na ve tüm dernek üyelerine teşekkür etti.

Ziyaretine Tekke Mahallesi ile devam eden Başkan Bakkalcıoğlu, burada meşaleler ve sevgi gösterileriyle karşılandı. Tekke Mahallesi'nde Roman hemşehrileriyle bir araya gelen Başkan Bakkalcıoğlu, 5 yıllık görev süresi boyunca Bozüyük'te gerçekleştirdiği projeler hakkında bilgi vererek seçim öncesinde söz verdiği; ücretsiz su projesi ile ihtiyaç sahibi hanelerin kadınlarına verilen Can Suyu ve Kış Desteği Sosyal Destek kartı projelerini gerçekleştirdiklerini, otopark sorununu da şehrin merkezine 250 araçlık yeraltı katlı otopark yaparak ve kent içindeki eski binaları yıkıp bu binaların yerlerine halka açık otopark yaparak çözdüklerini söyledi.

Daha sonra engellenen Bozpark projesini anlatan Başkan Bakkalcıoğlu, Boztram ve Yeşilkent üst geçit bağlantı köprüsünü hayata geçirdiklerini belirterek, TCDD üst geçit, Yeni Küçük Sanayi Merkezi ve Ticaret Merkezi Projesi, Güneş Enerjisi Projesi, ihtiyaç olan mahallelere kreş yapılması gibi projeleri hakkında bilgi verdi. Bakkalcıoğlu, Roman hemşehrilerinden mahallelerindeki sorunları öğrenerek istek ve taleplerini dinledi.