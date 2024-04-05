Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Göreve Başladı

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31 Mart Yerel Seçimlerinde yeniden Belediye Başkanı seçilen Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu mazbatasını alarak görevine başladı.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu beraberindeki CHP İl Başkanı Ali Özdemir, İlçe Başkanı İsmail Akçasoy, parti teşkilatları, belediye meclis üyeleri ve il genel meclis üyeleri, partililer ve vatandaşlarla birlikte Adalet Sarayı'na gitti. Başkan Bakkalcıoğlu burada İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Nevin Meriç Ünlü'den YSK onaylı mazbatasını 'hayırlı olması' dilekleriyle aldı. Ardından belediye meclis üyelerine, il genel meclis üyelerine ve yedek üyelere de mazbataları teslim edildi.

Başkan Bakkalcıoğlu daha sonra beraberindekilerle birlikte tramvaya binerek Bozüyük Belediyesi hizmet binasına geldi. Burada sevgi gösterileri ve yoğun alkışlarla karşılanan Başkan Bakkalcıoğlu, belediyenin girişinde kendisine eşlik eden coşkulu kalabalığa hitap ederek "Arkadaşlar yeni bir dönem başlıyor. Bu yeni dönemde belediyemizin ön kapısından hep beraber bir giriş yapalım istedik. İnşallah çok güzel bir 5 yıl yaşayalım" dedi. Kalabalıkla birlikte makam odasına çıkan Başkan Bakkalcıoğlu görevine başlayarak tebrikleri kabul etti. - BİLECİK