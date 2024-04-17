Yerel

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Alaattin Çolak, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve vatandaşlar, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde yeniden seçilen Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu ziyaret ederek, "hayırlı olsun" dileklerini ilettiler.

Yerel seçimler sonrası tekrar seçilerek göreve başlayan Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na tebrik ziyaretleri devam ediyor. Ziyaretler kapsamında Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ve Cumhuriyet Başsavcısı Alaattin Çolak, Başkan Bakkalcıoğlu ile makamında bir araya geldiler. Kaymakam Öztürk ve Başsavcı Çolak, Başkan Bakkalcıoğlu'na başarı dileklerini ilettiler.

Gün içerisinde Sivil Toplu Kuruluşu Temsilcileri ile pek çok vatandaş da Başkan Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret ederek tekrar Belediye Başkanı seçilmesinden dolayı tebriklerini iletip, görevinde başarılar dilediler.