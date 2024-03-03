Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, resim ve fotoğraf sergisini ziyaret etti - Son Dakika
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Yerel

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, resim ve fotoğraf sergisini ziyaret etti

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, resim ve fotoğraf sergisini ziyaret etti

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Sanat Atölyesi ile düzenlenen resim ve fotoğraf sergisini ziyaret etti. Sergide yer alan eserler hakkında bilgi alan Başkan Bakkalcıoğlu, sergiye katılanları tebrik etti.

03.03.2024 12:24  Güncelleme: 12:29
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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Sanat Atölyesi ile Tülay Sancı ve Recai Yaşar öncülüğünde açılan resim ve fotoğraf sergisini ziyaret etti.

Bozüyük'te bir alışveriş merkezinde düzenlenen ve Bozüyük Sanat Atölyesi'nde yıl içerisinde çeşitli yaş gruplarının yapmış olduğu resimlerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan sergiyi gezen Başkan Bakkalcıoğlu sergilenen eserler hakkında bilgi aldı. Ayrıca öğretmenlerin fotoğraf çalışmalarının da bulunduğu sergiyi beğeni ile gezen Başkan Bakkalcıoğlu, sergide yer alan eserlerin sahiplerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, resim ve fotoğraf sergisini ziyaret etti - Son Dakika

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