Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, resim ve fotoğraf sergisini ziyaret etti

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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Sanat Atölyesi ile Tülay Sancı ve Recai Yaşar öncülüğünde açılan resim ve fotoğraf sergisini ziyaret etti.

Bozüyük'te bir alışveriş merkezinde düzenlenen ve Bozüyük Sanat Atölyesi'nde yıl içerisinde çeşitli yaş gruplarının yapmış olduğu resimlerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan sergiyi gezen Başkan Bakkalcıoğlu sergilenen eserler hakkında bilgi aldı. Ayrıca öğretmenlerin fotoğraf çalışmalarının da bulunduğu sergiyi beğeni ile gezen Başkan Bakkalcıoğlu, sergide yer alan eserlerin sahiplerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - BİLECİK