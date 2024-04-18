Bozüyük Belediyesi Yeşil Alan ve Temizlik Çalışmalarına Devam Ediyor

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Bozüyük Belediyesi ekipleri ilçe genelinde sürdürdüğü yeşil alan, yol düzenleme ve temizlik çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Bozüyük Belediyesi ekipleri tarafından ilçe merkezinde bulunan İsmet İnönü Caddesi üzerindeki orta refüjlerin her zaman bakımlı ve güzel görünmesi amacıyla gül budama çalışmaları devam ediyor. Ayrıca Saraycık Caddesi üzerindeki yeşil alanlarda başlatılan çim biçme çalışmaları ile birlikte ekipler Şehit Ünal Demir Caddesi üzerinde kaldırım yapım çalışmaları, BİEN Seramik Fabrikası önündeki kasisleri boyama çalışmaları ile ilçe merkezindeki süs havuzunun temizlik ve bakım çalışmalarını da sürdürüyor. Ayrıca daha temiz bir Bozüyük için mahalle mahalle belirli bir program dahilinde sürdürülen konteyner yıkama çalışmalarının ardından konteynerlar da ilaçlanıyor. - BİLECİK