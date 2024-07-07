Bozüyük Belediyesi, Milli Takımın Çeyrek Final Maçını Dev Ekrana Taşıdı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bozüyük Belediyesi, Milli Takımın Çeyrek Final Maçını Dev Ekrana Taşıdı

Bozüyük Belediyesi, Milli Takımın Çeyrek Final Maçını Dev Ekrana Taşıdı

Bozüyük Belediyesi, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda milli takımımızın heyecan dolu çeyrek final mücadelesini dev ekrana taşıdı. Maçı dev ekrandan izlemek için Cumhuriyet Meydanı'na gelen Bozüyüklüler ise alanı tamamen doldurdu.

07.07.2024 12:25  Güncelleme: 12:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bozüyük Belediyesi, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda milli takımımızın heyecan dolu çeyrek final mücadelesini dev ekrana taşıdı. Maçı dev ekrandan izlemek için Cumhuriyet Meydanı'na gelen Bozüyüklüler ise alanı tamamen doldurdu.

Millilerimizin çeyrek finalde Hollanda ile karşı karşıya geldiği maçı Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve eşi Merih Bakkalcıoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir, Belediye Meclis Üyeleri ve milli takımı destekleyen futbolsever Bozüyüklüler büyük bir heyecanla izledi. Cumhuriyet Meydanı'nı tıklım tıklım dolduran ve ellerindeki Türk bayrakları ile tezahüratta bulunan Bozüyüklüler, alkışlarla da milli takıma destek verdi. Millilerimizin attığı maçın ilk gölü meydanda adeta bir bayram havası estirirken Hollanda'nın maçın ikinci yarısında attığı 2 gol ise taraftarları üzdü. Maçın ardından Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu A Milli Futbol Takımımıza Avrupa Futbol Şampiyonası'nda verdiği mücadele ile bizlere yaşattıkları gurur için teşekkür ederek, "Teşekkürler Bizim Çocuklar, sizinle gurur duyuyoruz. Çeyrek final heyecanını Cumhuriyet Meydanı'nda tüm Bozüyük tek yürek olarak hep birlikte yaşadık. Euro2024 Çeyrek Finali'nde verdiği mücadeleden dolayı milli takımımızı yürekten kutluyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Meydanı, Bozüyük Belediyesi, Bozüyük, Futbol, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bozüyük Belediyesi, Milli Takımın Çeyrek Final Maçını Dev Ekrana Taşıdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:41 Malatya’da tüfekle aile katliamı: Eşi, kızı ve torununu öldürüp intihar girişiminde bulundu Malatya'da tüfekle aile katliamı: Eşi, kızı ve torununu öldürüp intihar girişiminde bulundu
11:53 Acun mağlubiyetin faturasını Montella’ya kesti: Değişiklik konusunda geç kalındı Acun mağlubiyetin faturasını Montella'ya kesti: Değişiklik konusunda geç kalındı
11:40 Şimşek’ten Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi yorumu: Akaryakıt istasyonlarındaki vergi kaybını önleyeceğiz Şimşek'ten Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi yorumu: Akaryakıt istasyonlarındaki vergi kaybını önleyeceğiz
11:06 İngilizler 3 futbolcumuza hayran kaldı Hollanda maçındaki oyunlarını öve öve bitiremediler İngilizler 3 futbolcumuza hayran kaldı! Hollanda maçındaki oyunlarını öve öve bitiremediler
09:35 Bengü’den sonra bu kez de Cem Adrian Van Kültür Yolu Festivali’nde yüzüne su şişesi fırlattılar Bengü'den sonra bu kez de Cem Adrian! Van Kültür Yolu Festivali'nde yüzüne su şişesi fırlattılar
12:43 Fatih Terim, Vincenzo Montella’yı eleştiri yağmuruna tuttu: Sadece savunma yaparak kazanamazsın Fatih Terim, Vincenzo Montella'yı eleştiri yağmuruna tuttu: Sadece savunma yaparak kazanamazsın
11:52 Barış Alper Yılmaz, Hollandalıları şaşkına çevirdi: Bu nasıl olabilir Barış Alper Yılmaz, Hollandalıları şaşkına çevirdi: Bu nasıl olabilir?
11:18 Verdiği kararlarla saç baş yoldurdu Hakem Turpin, turu Hollanda’ya hediye etti Verdiği kararlarla saç baş yoldurdu! Hakem Turpin, turu Hollanda'ya hediye etti
10:55 Yasemin Ilıcalı’nın son hali dikkat çekti: Bu yaşta neden silikon Yasemin Ilıcalı'nın son hali dikkat çekti: Bu yaşta neden silikon?
10:44 SGK’dan emeklilere özel yeni site Dijital kimlik kartıyla indirimlerden faydalanabilecekler SGK'dan emeklilere özel yeni site! Dijital kimlik kartıyla indirimlerden faydalanabilecekler
10:26 5 metre yüksekten düştüler Aynı aracın içindeki 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı 5 metre yüksekten düştüler! Aynı aracın içindeki 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
10:20 Saldırıya uğramaktan korkan kağıt toplayıcısı motosikletine “Suriyeli değilim“ yazdı Saldırıya uğramaktan korkan kağıt toplayıcısı motosikletine "Suriyeli değilim" yazdı
10:12 Hindistan’da yıldırım çarpması sonucu 19 kişi hayatını kaybetti Hindistan'da yıldırım çarpması sonucu 19 kişi hayatını kaybetti
10:05 Karar bozuldu, cesetsiz cinayet davası sil baştan Karar bozuldu, cesetsiz cinayet davası sil baştan
09:05 Terk edilmiş 2 araç mahallenin korkulu rüyası oldu: İçeriden sallana sallana çıkıyorlar Terk edilmiş 2 araç mahallenin korkulu rüyası oldu: İçeriden sallana sallana çıkıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2024 13:39:35. #1.11#
SON DAKİKA: Bozüyük Belediyesi, Milli Takımın Çeyrek Final Maçını Dev Ekrana Taşıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement