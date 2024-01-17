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Bozüyük Belediyesi, Yeşilkent TCDD hemzemin geçidi üzerindeki üst geçidi tamamladı - Son Dakika
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Bozüyük Belediyesi, Yeşilkent TCDD hemzemin geçidi üzerindeki üst geçidi tamamladı

Bozüyük Belediyesi ekipleri tarafından yapılan üst geçidin yarım kalan bölümündeki yol yapım çalışmaları tamamlandı. Yeşilkent Mahallesi hemzemin geçidini devre dışı bırakacak üst geçidin yapım çalışmaları kapsamında yol bağlantısı asfaltlandı ve yol işaretlemeleri yapıldı. Yeni yol, Yeşilkent Mahallesi'ni İsmet İnönü Caddesi'ne bağlamaktadır.

Bozüyük Belediyesi, Yeşilkent TCDD hemzemin geçidi üzerindeki üst geçidi tamamladı
17.01.2024 - 16:34,  Güncelleme: 16:35
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Bozüyük Belediyesi ekiplerince Yeşilkent TCDD hemzemin geçidi üzerine yapılan üst geçidin yarım kalan bölümündeki yol yapım çalışmaları tamamlanarak yol trafiğe açıldı.

Yeşilkent Mahallesi hemzemin geçidini devre dışı bırakacak üst geçidin yapım çalışmaları kapsamında Yeşilkent yol bağlantısı asfaltlama ve yol işaretleme çalışmaları tamamlanmış, Yeşilkent çevre yolu kısmındaki bariyerler kaldırılmıştı. Yol yapım çalışmalarının tamamlanması ve mevcut eski yolun trafiğe kapatılması ile birlikte yeni yol araç trafiğine açıldı. Aktif olarak kullanılmaya başlayan yeni yol Yeşilkent Mahallesi'ni İsmet İnönü Caddesi'ne bağlıyor.

Kaynak: ANKA
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