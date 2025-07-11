Bozüyük Kadın Kolları\'na Kısmet Sağlam Atandı

AK Parti'de Bozüyük İlçe Kadın Kolları Başkanlığına Kısmet Sağlam atandı.
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığından yapılan atamalar doğrultusunda Bozüyük İlçe Kadın Kolları Başkanlığına Kısmet Sağlam atandı. Yeni Başkan Kısmet Sağlam'a mazbatasını AK Parti Genel Merkez Kadın Kollar Başkanı Tuğba Işık Ercan teslim etti. - BİLECİK
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