Bozüyük kuzu kokoreci coğrafi işaret aldı, Kaymakam Helvacı teşekkür etti - Son Dakika
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Bozüyük kuzu kokoreci coğrafi işaret aldı, Kaymakam Helvacı teşekkür etti

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Bozüyük kuzu kokoreci, Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası’nın başvurusuyla mahreç işareti tescili aldı ve 1911 tescil numarasıyla kayda geçti. Kaymakam Ahmet Naci Helvacı, tescilin ilçe için önemli kazanım olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Bilecik'in Bozüyük ilçesine özgü kuzu kokoreci, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenerek koruma altına alındı.

Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan başvuru sonucunda, 'Bozüyük Kuzu Kokoreci/ Bozüyük Kokoreci' adıyla mahreç işareti tescili alındı. 17 Temmuz 2024 tarihinden itibaren korunmak üzere 21 Ekim 2026 tarihinde tescillenen ürün, 1911 tescil numarasıyla kayıt altına alındı.

Bozüyük Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, tescilin ilçe adına önemli bir kazanım olduğunu belirterek, "Bu sürecin başarıyla tamamlanmasında katkı ve gayretleri bulunan başta Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası olmak üzere tüm kurum, kuruluş ve iş insanlarımıza teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: İHA
Ticaret Ve Sanayi OdasıBozüyükGüncelYaşamYerelSon Dakika

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