Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri yurda döndü - Son Dakika

Türkiye'nin ilk akredite kurumu olan Bilecik'in Bozüyük ilçesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yurtdışı faaliyetleri devam ediyor.

Erasmus + uygulamaları kapsamında, 28 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında, Almanya/Essen, Polonya/ Varşova ve İspanya/Sevilla da 3 hafta süre ile staj yapan öğrenciler ve öğretmenleri, çalışmalarını başarı ile tamamlayıp yurda döndü.

Yurtdışı faaliyetleri kapsamında, staj çalışmalarının yanı sıra Polonya Büyükelçiliği, Essen Başkonsolosluğu ve Sevilla Konsoloslukları ile muhtelif fabrika, sanayi kuruluşu, üniversite ve meslek okullarını da ziyaret eden öğretmen ve öğrenciler çeşitli tanıtımlar yaptılar.

Yurtdışı staj uygulamalarının yıl boyunca devam edeceğini söyleyen Okul Müdürü Yusuf Özcan, bu faaliyetlere katılan öğrencilerin mezuniyetleri sonrasında istihdam imkanlarının artacağını, ayrıca öğrencilerin yeni bir kültür ve sosyal çevre tanımalarının, gelecekteki yaşamlarında önemli bir yer tutacağını belirtti. - BİLECİK