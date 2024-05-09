Bozüyük\'te 21 Üreticiye 158 Arı Kovanı Dağıtıldı

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Bozüyük ilçesinde, "Modern ve Teknik Arıcılık Yolunda Bilecik Projesi" çerçevesinde 21 üreticiye 158 adet arı kovanı yüzde 50 hibe destekli olarak dağıtıldı.

Etkinlik, Bilecik Valiliği himayelerinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bilecik Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından organize edildi. Arı kovanlarının üreticilere dağıtımı Bozüyük Belediyesi mezbaha bahçesinde yapıldı. Dağıtıma Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Belediye Başkan Vekili Sezai İnci, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Karasu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Aksu, Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu, Ziraat Odası Başkanı Süleyman Çaydere, CHP İlçe Başkanı İsmail Akçasoy, CHP Belediye Meclis ve İl Genel Meclis Üyeleri ile arı üreticileri katıldı. Dağıtım öncesinde konuşan Kaymakam Öztürk, "hayırlı olsun" diyerek kovanları üreticilere teslim etti. Başkan Vekili Sezai İnci de üreticilere arı kovanlarının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Proje kapsamında Bilecik il genelinde 1000 adet arı kovanının dağıtımının yapıldığı öğrenildi. - BİLECİK