Bozüyük\'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü\'nde farkındalık programı

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Bozüyük'te 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle düzenlenen farkındalık programı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen, Şehit Zafer İpek Özel Eğitim İlkokulu-Ortaokulu ve Özel Eğitim Meslek Okulu ile Bozüyük Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından hazırlanan farkındalık programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunması ile başladı. Ardından Şehit Zafer İpek Özel Eğitim Okulu Müdürü Faruk Aydın günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaparak "En büyük engel sevgisizliktir. Sevgiyle engelleri ortadan kaldıralım. Onların acıma duygusuna değil sevgi ve anlayışa ihtiyaçları vardır. Onları soyutlayıp, ötekileştirmek yerine, bütünüyle aramızda oldukları bir hayat sunalım. Onlara engel değil, destek olalım. Hayatlarına bir ışık da biz yakalım" dedi. Programın devamında Şehit Zafer İpek Özel Eğitim İlkokulu-Ortaokulu ve Özel Eğitim Meslek Okulu ile Bozüyük Özel Eğitim Uygulama Okulu l.ll. ve lll. Kademe öğrencileri izleyenlere çeşitli dans gösterileri ve halk oyunları gösterilerini sahneleyerek şarkı söylediler.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü farkındalık programına İlçe Kaymakamı Adem Öztürk ve Kaymakam Refiki Rümeysa Görentaş, Garnizon Komutanı Mühimmat Binbaşı Caner Yılmaz, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Cumhuriyet Başsavcısı Alaattin Çolak, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve öğrencilerin aileleri katıldı. - BİLECİK