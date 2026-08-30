Bozüyük'te 30 Ağustos Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Bozüyük'te 30 Ağustos Coşkuyla Kutlandı

Bozüyük\'te 30 Ağustos Coşkuyla Kutlandı
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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen tebriklerin kabulü resepsiyonu ile başladı. Kaymakam Ahmet Naci Helvacı, Garnizon Komutanı Vet. Yarbay Erkan Erdal ve Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu bayram tebriklerini kabul etti.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören Atatürk Anıtına çelenk sunulması ile başlarken saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Garnizon Komutanı Yarbay Erdal, "Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına temel teşkil eden 30 Ağustos 1922'de kazandığımız büyük zaferin 104. yılında uluşça kutlamanın hakla gurur ve heyecanla yaşıyoruz Asil Türk milleti kahraman Türk ordusu ile birlikte varlığına ve vatanına kastedenlere karşı 104 yıl önce bugün kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudretiyle yeniden dirilerek topyekün bir varoluş mücadelesi sonucunda eşine tarihte az rastlanır bir zafer kazanmıştır" dedi.

Öğrencilerin okuduğu şiirler ile devam eden programda mehteran gösterisi ve halk oyunları gösterileri yer aldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı konulu düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Cumhuriyet Meydanı'nda ki tören, tören geçişi ile sona erdi.

Daha sonra İntikamtepe Şehitliği ziyaret edildi, Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Ayrıca Bozüyük Belediyesi tarafından sesli anons sisteminden günün anlamına uygun marşlar ve müzik yayını yapıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bozüyük'te 30 Ağustos Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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