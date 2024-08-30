Bozüyük\'te Gençlere Yönelik Spor Turnuvaları Yapıldı

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 4 Eylül Kurtuluş Günü Kutlama etkinlikleri kapsamında gençlere yönelik olarak düzenlenen Kum Voleybolu ve Sokak Basketbolu Turnuvası müsabakalarına final müsabakaları yapıldı.

Bozüyük Belediyesi tarafından geleneksel olarak 4 Eylül Basketbol Sahasında gerçekleştirilen, sportmenliğin ve centilmenliğin ön planda olduğu spor turnuvası yoğun ilgi gördü. 70 takımın yer aldığı turnuvada 170 sporcu centilmence mücadele ederken turnuva renkli görüntülere sahne oldu. Turnuvayı ziyaret eden Başkan Bakkalcıoğlu etkinlik alanını gezerek sporcuları ve vatandaşları selamladı, katılımcılarla görüşerek sohbet etti. Müsabakaları da bir süre izleyen Başkan Bakkalcıoğlu turnuvada derece alan takımların sporcularını tebrik ederken final oynayacak takımlara da başarılar diledi. Başkan Bakkalcıoğlu gençlerin her zaman yanlarında olduğunu belirterek "Gençlerimizin göstermiş olduğu ilgi ve sevgi bize de güzel enerji verdi. Etkinliğimize katılan tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Turnuvaya katılan sporseverler, turnuva boyunca sporla dolu güzel vakit geçirdiklerini ve çok eğlendiklerini belirterek turnuvanın düzenlenmesinde başta Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiler. Turnuvada dereceye giren takım ve sporculara ödüllerinin 4 Eylül kurtuluş günü etkinliklerinde takdim edileceği öğrenildi.

Turnuva sonunda şampiyonluğu göğüsleyen takımlar ise Basketbol Turnuvasında büyük erkekler kategorisinde Çaça Balters, genç erkekler kategorisinde Balba Zorlandın, genç kızlar kategorisinde Ceyf ve Voleybol Turnuvasında büyük kızlar kategorisinde Balık Ekmek, küçük kızlar kategorisinde Kehribar ile Boncuk ve erkekler kategorisinde Yıldızlar adlı takımlar oldu. - BİLECİK