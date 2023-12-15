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Bozüyük'te İsrail protesto edildi

Bozüyük Sivil Toplum Harekatı Platformu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto ettti.

Bozüyük\'te İsrail protesto edildi
15.12.2023 - 18:02,
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Bozüyük Sivil Toplum Harekatı Platformu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto ettti.

Platform üyeleri ve vatandaşlar, cuma namazının ardından Bozüyük Kasımpaşa Cami'nin bahçesinde toplandı. Ptatform Sözcüsü Ebubekir Çetin, "İlk kıblemiz Mescid-i Aksa, Kudüs, bombardıman altında. Vurulan, yıkılan hastanelerdeki bebekler, şehit olan sağlık çalışanları, gözü yaşlı analar, bağrı yanık babalar, süt kokulu bebekler, vicdanların sesi olmak için buradayız" dedi.

Çetin, " Gazze'de savaş suçu işlenmektedir. Gazze'de katil İsrail tarafından soykırım yapılmaktadır. Gazze'de bebekler, çocuklar, kadınlar, siviller katledilmekte. Hastaneler, okullar, camiler bombalanmakta. Platform olarak bu vahşete kayıtsız kalmamız mümkün değil" dedi. Basın açıklamasının ardından edilen dua sonrası kalabalık dağıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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