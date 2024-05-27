Bozüyük'te Otobüs ve Dolmuş Durakları Bakıma Alınıyor - Son Dakika
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Bozüyük'te Otobüs ve Dolmuş Durakları Bakıma Alınıyor

Bozüyük\'te Otobüs ve Dolmuş Durakları Bakıma Alınıyor

Bozüyük Belediyesi ekipleri, kırılmış ve bakıma ihtiyacı olan otobüs ve dolmuş duraklarını tamir ederek daha düzgün bir hale getiriyor. Duraklarda bulunan polikarbon bölümler yenileniyor ve daha güzel bir görünüm elde ediliyor.

27.05.2024 17:33  Güncelleme: 17:35
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Bozüyük'te kırılmış ve bakıma ihtiyacı olan otobüs ve dolmuş duraklarının gerekli bakım ve onarım çalışmaları yapılarak daha düzgün bir hale getiriliyor.

Bozüyük Belediyesi ekipleri tarafından ilçe genelinde hizmet veren otobüs ve dolmuş duraklarının tamir çalışmaları kapsamında Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan durakların kırılıp dökülen polikarbon bölümleri yenileriyle değiştiriliyor. Yapılan çalışma ile daha güzel ve düzgün bir görünüme kavuşturulan duraklar vatandaşların hizmetine sunuluyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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