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Bozüyük'te SMA hastası Açelya için hayır çarşısı düzenlendi - Son Dakika
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Bozüyük'te SMA hastası Açelya için hayır çarşısı düzenlendi

Bozüyük Belediyesi tarafından SMA Tip-1 hastası Açelya Tırpan'ın tedavisine destek olmak amacıyla hayır çarşısı düzenlendi. Açılış törenine katılan Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Açelya'nın hayatına katkı sağlamak için bu etkinliği düzenlediklerini belirtti. Hayır çarşısında çeşitli ürünlerin yanı sıra nakit bağış da kabul ediliyor.

Bozüyük\'te SMA hastası Açelya için hayır çarşısı düzenlendi
28.12.2023 - 10:23,
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Bozüyük'te geliri SMA Tip-1 hastası Açelya Tırpan'ın tedavisinde kullanılmak üzere hayır çarşısı düzenlendi. Hayır çarşısının açılışını yapan Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, "Açelyamızın hayatına güzel bir şekilde devam etmesi için burada çok donanımlı hazırlanmış hayır çarşısını, Açelya'ya katkıları olsun düşüncesi ile açıyoruz. Hayırlı olsun" dedi.

4,5 yaşındaki Açelya Tırpan'ın tedavisi için valilik onaylı yardım kampanyası da devam ederken Açelya Gönüllüleri tarafından Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi Fuaye Salonu'nda hayır çarşısı düzenlendi. Hayır çarşısının açılış törenine Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, eşi Merih Bakkalcıoğlu ile birlikte katıldı. Açılış kurdelesini Açelya'nın anneannesi ve etkinliği hazırlayan hanımlarla birlikte kesen Başkan Bakkalcıoğlu "Güzel evladımız Açelya'nın geleceğini güzel bağlarla bağlamak için çok katkılar yapılıyor. Bizler de bu katkıların sonuç vermesi ve Açelyamızın hayatına güzel bir şekilde devam etmesi için burada çok donanımlı hazırlanmış hayır çarşısını, Açelya'ya katkıları olsun düşüncesi ile açıyoruz. Hayırlı olsun" dedi.

Açılışın ardından hayır çarşısını gezen Başkan Bakkalcıoğlu ve eşi, Açelya'ya destek olmak için alışveriş yaptı. Etkinliği düzenleyenlerden Açelya Gönüllüsü Nermin Nalbantoğlu, Başkan Bakkalcıoğlu'na destekleri nedeni ile teşekkür ederek, "Başkanım her zaman çok desteğiniz var" dedi. Ayrıca Açelya'nın tedavisi ile ilgili olarak bilgi veren Nalbantoğlu "SMA, maalesef son yılların korkunç bir kabusu. Bildiğiniz gibi çocuklu, bebekli ailelerin kabusu, bebekleri ve çocukları etkileyen ölümcül bir kas hastalığı ve maalesef çok sık rastlanıyor. Bu çocukların tek tedavisi, henüz bizim ülkemizde olmayan yurt dışında uygulanan Zolgensma gen terapi tedavisi. Fakat bu tedavide yurt dışında olduğu için çok çok pahalı" dedi. Nalbantoğlu, Açelya için de her yerden gönüllü aradıklarını da ekledi.

Açelya'nın tedavisi için 2 gün sürecek hayır çarşısında yeni yıl süsleri, duvar süsleri, bebek eşyaları, el örgüsü kıyafetler, yatak örtüleri, kozmetik ürünleri, çorap, havlu, cam eşyalar, örtme, patik, kışlık mont gibi eşyaların yanı sıra kuruyemiş ve lokum gibi yiyecekler de satışa sunuldu. Stantta ayrıca nakit bağış yardımı da kabul ediliyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Bozüyük'te SMA hastası Açelya için hayır çarşısı düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bozüyük'te SMA hastası Açelya için hayır çarşısı düzenlendi - Son Dakika
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