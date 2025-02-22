Bozüyüklü Davulcular Ramazan Geleneklerini Yaşatacak

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Eski Ramazan geleneklerinin yaşatılması konusunda önemli bir yer tutan davulcular, bu yıl da Bozüyüklüleri sahura güzel ve çeşitli maniler söyleyerek kaldıracak.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıda davulculara uymaları gereken kurallar bildirilerek, davul çalacakları mahalleler konusunda görev dağılımı yapıldı. Toplantıda hünerlerini sergileyen davulcular Ramazan ayı boyunca söyleyecekleri manilerden örnekler vererek davul çaldı. Ramazan ayının olmazsa olmazlarından olan davulcular ise görev alacakları mahallelerde söyleyecekleri çeşitli maniler ile bu ayın ruhunu yansıtacak ve gelenekleri yaşatacak şekilde özenle çalışacaklarını belirttiler. - BİLECİK