BTÜ-MERLAB, Güvenilir Analiz Hizmeti Sunuyor - Son Dakika
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BTÜ-MERLAB, Güvenilir Analiz Hizmeti Sunuyor

BTÜ-MERLAB, Güvenilir Analiz Hizmeti Sunuyor

Bursa Teknik Üniversitesi MERLAB, akredite laboratuvarlarıyla 150'den fazla analiz hizmeti veriyor.

15.11.2024 11:39
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Yüksek teknolojiye sahip cihazları ile 7 farklı laboratuvarda, güvenilir test ve analiz hizmeti sunan Bursa Teknik Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı (BTÜ-MERLAB), Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez ve Savunma Sanayii Başkanlığı Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş'tan da tam not aldı.

Kalitesi, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından tescillenen MERLAB, bünyesinde barındırdığı cihazlarla "güvenilir test ve analizin adresi" olarak hizmetini sürdürüyor. MERLAB bünyesinde7 farklı laboratuvarda yüksek teknolojiye sahip 22 çeşit hassas analiz cihazı ve diğer yardımcı cihazlarla toplam 150 çeşidin üzerinde analiz yapılıyor. Merkezde; polimer, kauçuk, otomobil, havacılık, savunma, tekstil, çevre, gıda gibi birçok sektörün hammadde, ara ve son ürünlerin kalite kontrol analiz ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her yıl 250 civarı farklı müşteriye, 5 binin üzerinden analiz hizmeti sunuluyor. Akredite olan cihazlarıyla bölgede güvenilir ve kaliteli hizmet veren BTÜ-MERLAB'ı ziyaret edenler de çalışmaları büyük bir takdirle karşılıyor.

13 parametrede akredite hizmet

Farklı günlerde organize edilen programlara katılmak amacıyla BTÜ'ye konuk olan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez ve Savunma Sanayii Başkanlığı Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş da BTÜ-MERLAB'ın yetkin laboratuvarlarını yerinde inceledi. BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar'ın da eşlik ettiği ziyarette, Dönmez ve Karataş, MERLAB'ın hizmetleri hakkında detaylı bilgi aldı. Prof. Dr. Karataş ve Dr. Dönmez'e merkez hakkında bilgi veren MERLAB Müdürü Doç. Dr. Ahmet Aygün, "2015 yılında faaliyete başlayan laboratuvarımız, 2022'den itibaren birçok alanda akredite test/deney hizmeti veriyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığından 62 milyon TL tutarında proje bütçesi aldık. BTÜ-MERLAB test ve analiz hizmetlerini, laboratuvar akreditasyonu standardının gerekliliklerine uygun olarak sürdürüyor. Bu noktada 13 parametrede akredite hizmet veriyoruz" dedi.

7 farklı laboratuvarda 150 çeşit analiz

Merkezde bulunan laboratuvarlar hakkında bilgi veren Doç. Dr. Aygün, gaz geçirgenlik analizi hizmetini bir süredir vermeye başladıklarını da belirterek, "Mikroskop ve Yüzey Analiz Laboratuvarı, Termal Analiz Laboratuvarı, Kromatografi Laboratuvarı, Spektroskopi Laboratuvarı, Numune Hazırlama Laboratuvarı, Kauçuk Plastik Test Laboratuvarı, Karayolları Malzemeleri Test Laboratuvarı olmak üzere 7 farklı laboratuvarda toplam 150 çeşidin üzerinde analiz yapılıyor. DMA, TGA, DSC, SEM, XRD, AFM, GCMS, LCMSMS, HPLC, FTIR, UV-VIS, renk spektroskopi, HDT-VICAT ve MFI, ozon, xenon, floresans, ısı ve nem şartlarında yaşlandırma test cihazlarımız, hem özel sektörden hem de kamudan büyük talep görüyor. Öyle ki toplam gelirimiz bir önceki yıla göre 3 kat artış gösterdi" dedi.

Çalışmalara konuklardan tebrik geldi

Bursa Teknik Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı'nın donanımlı cihazlarıyla özel sektör ve kamuya hizmet vermesinin çok önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Karataş ve Dr. Dönmez, kurumlarının ihtiyaçları olması halinde MERLAB'dan yararlanacaklarını ifade etti. MERLAB'ın akredite olmasının merkezi bir adım öne çıkardığını ifade eden konuklar, tüm ekibi çalışmalarından dolayı kutladı.

Rektör Çağlar: Sanayi MERLAB'ı tercih ediyor

Ziyaretleri için Prof. Dr. Karataş ve Dr. Dönmez'e teşekkür eden Rektör Naci Çağlar ise "MERLAB, akredite olmuş cihazları dolayısıyla büyük talep görüyor. Merkezimiz bünyesindeki cihazlarımızın boş kaldığı gün yok. Doktoralı uzman personelimiz tarafında test sonuçlarıyla ilgili yorumları da müşterilerimiz ile paylaşıyoruz. Analiz sonuçlarının doğru yorumlanarak yazılması da önemli olduğu için sanayifirmaları da akademisyenler de MERLAB'ı tercih ediyor. Merkezimizin güçlendirilmesi için bizler de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu. - BURSA

Kaynak: İHA

Teknoloji, Eğitim, Yerel, bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel BTÜ-MERLAB, Güvenilir Analiz Hizmeti Sunuyor - Son Dakika

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