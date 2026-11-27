Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Erasmus projesiyle mesleki ve teknik liselerin moda ve tasarım programlarının dijitalleşme ve çevresel sürdürülebilirlik doğrultusunda geliştirilmesini, okullarda dijital moda laboratuvarlarının kurulmasını hedefliyor.

Romanya Colegiul Tehnic Maria BaiulescuBraov koordinatörlüğünde yürütülecek olan "Digital, EcologicalandSustainableFashionTechniquesforVocationalUpperSecondary Schools' Fashionand Design Programs" (D-ECO-FASTECH) projesi, Erasmus+ KA220-VET Programı kapsamında desteklendi. 1 Kasım 2026 - 31 Ekim 2028 tarihleri arasında yürütülecek projede, Romanya, Türkiye, İspanya, Polonya, Almanya ve Çekya'dan toplam yedi kurum iş birliği yapacak. Projeyi BTÜ Bursa Teknoloji Transfer Ofisi (BURSATTO)üstlenirken ekipte araştırmacı olarak, BursattoGenel Müdürü ve BTÜ Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Bedeloğlu, Proje Destek Ofisi Koordinatörü ve Sosyoloji Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Oya Güler ile Bursatto Genel Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Dr. Atike Köken görev yapacak.

Dijital moda laboratuvarları kurulacak

2 yıl sürecek proje ile mesleki ve teknik liselerin moda ve tasarım programlarının dijitalleşme ve çevresel sürdürülebilirlik doğrultusunda geliştirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda öğretmen ve öğrencilerin 3D modelleme ve sıfır atık tasarımı konularındaki yetkinliklerinin artırılması, ortak okullarda dijital moda laboratuvarlarının kurulması planlanıyor.

Bursatto ikinci iş paketinin liderliğini üstlenecek

Proje ortaklarından BURSATTO, öğretmenlere yönelik eğitim materyallerinin geliştirilmesini kapsayan ikinci iş paketinin liderliğini üstlenecek. Bu kapsamda sürdürülebilir moda tasarımına yönelik dijital ve sürdürülebilir moda tasarımı Yeterlilik Çerçevesi'nin hazırlanmasına katkı sunacak.BURSATTO ayrıca diğer iş paketleri kapsamında e-öğrenme modüllerinin geliştirilmesine ve dijital moda laboratuvarlarının teknik şartnamesinin hazırlanmasına destek verecek. Projenin uluslararası final toplantısına ise Bursa Teknik Üniversitesi ev sahipliği yapacak.

Rektör Çağlar: Mesleki eğitime önemli katkı sunacak

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, projenin mesleki eğitimin günümüzün teknolojik gelişmeleri ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda dönüşümüne önemli katkılar sunacağını belirtti. Rektör Çağlar, "Bursa Teknik Üniversitesi olarak uluslararası iş birlikleri aracılığıyla bilgi ve deneyimimizi paylaşmayı, aynı zamanda farklı ülkelerin birikimlerinden yararlanmayı önemsiyoruz. BURSATTO'nun projede üstlendiği sorumluluk ve üniversitemizin uluslararası final toplantısına ev sahipliği yapacak olması, bu alandaki katkımızı daha da güçlendirecek" ifadelerini kullandı.