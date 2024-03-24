Buldan'ın Süleymanlı Mahallesi, genç nüfusun azalmasıyla ata topraklarına sahip çıkıyor - Son Dakika
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Yerel

Buldan'ın Süleymanlı Mahallesi, genç nüfusun azalmasıyla ata topraklarına sahip çıkıyor

Buldan\'ın Süleymanlı Mahallesi, genç nüfusun azalmasıyla ata topraklarına sahip çıkıyor

Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Süleymanlı Mahallesi, genç nüfusun azalmasıyla eski günlerini özlemle anıyor. Kırsal mahallede yaşayan son sakinler, ata topraklarına sahip çıkmaya devam ediyor.

24.03.2024 10:51  Güncelleme: 10:55
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Denizli'nin doğal güzellikleri ve ekolojik yapısıyla ön plana çıkan Buldan ilçesine bağlı Süleymanlı Mahallesi mazideki günlerini arıyor. Neredeyse hiç genç nüfusun kalmadığı kırsal mahallenin son sakinleri, ata toprağına sahip çıkıyor.

Denizli'de yıllar öncesinde genç, yoğun ve muhacir nüfusuyla dikkat çeken Buldan'ın Süleymanlı Mahallesi, o eski günlerine hasret duyuyor. 2023 yılında nüfusu 150'ye kadar düşen kırsal mahallede, çobanlık yapan ve 60 yaşında olmasına rağmen mahallenin en genç sakinlerinden birisi olan Habil Gündoğdu, mahalleye misafir olanların karşısına çıkıyor. 182 kuş türüne ev sahipliği yapan ve ekolojik yapısı nedeniyle 'Kuş Cenneti' olarak bilinen Süleymanlı Yayla Gölünün çevresinde kurulan mahallenin gençleri şehir merkezlerine göç edince, kalan son sakinler ata topraklarına sahip çıkmaya devam ediyor.

"Eskiden köyde genç nüfusu bir hayli vardı" diyen ve 50 yıldır aynı kırsal Süleymanlı Mahallesi'nde çobanlık yapan Habil Gündoğdu, şimdilerde o nüfustan eser kalmadığını söylüyor. Köyün eski günlerine hasret kaldığını belirten Gündoğdu, "Eskiden yayla dediğimiz bu bölgede çok sayıda çoban olurdu. Şimdilerde 3-4 sürüye kadar düştük. Eskiden büyük hayvanlarda burada yayılırdı. Artık onlar hiç olmuyor. Köyümüzde insan kalmadı. 50-55 yaşının altında birey bulamazsınız. Affedersiniz ama şu anda doğum yapabilecek bir insanımız dahi kalmadı. Gençlerimiz hep şehre göç etti. Burada şu an çobanlık yapan en genç insan 50-55 yaşlarında. Korkum o ki bizlerde bıraktık mı kimse kalmayacak" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Denizli, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Buldan'ın Süleymanlı Mahallesi, genç nüfusun azalmasıyla ata topraklarına sahip çıkıyor - Son Dakika

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