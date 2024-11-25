Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, Hacıbektaş Belediyesi\'ni Ziyaret Etti

Yerel

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, Nevşehir Hacıbektaş Belediyesi'ni ziyaret ederek iki ilçe ile alakalı yapılması planlanan projeleri görüştü.

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, ilçede yapmış olduğu ve yapmayı planladığı projeler ile sosyal belediyecilik kapsamında önde gelen Belediye Başkanları arasında yer almaya devam ediyor. Nevşehir Hacıbektaş Belediyesi'ni ziyaret ederek iki ilçe ile alakalı yapılması planlanan projeleri görüşen Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, kardeş belediyecilik anlayışı ile Hacıbektaş Belediyesi'nin yürütmüş olduğu projeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Başkan Selahattin Metin, "Kardeş Belediyemiz Hacıbektaş Belediyesi Başkan Vekili Dede Göçer ve Fen İşleri Müdürü Mete Bektaş ile bir araya gelerek, Sevdamız Bünyan ilçemizde yapmış olduğumuz çalışmalarımız ve projelerimiz hakkında bilgi alışverişinde bulunarak, Hacıbektaş ilçemizin de çalışmaları hakkında istişarelerde bulunduk. Görüşmelerimiz sırasında samimi sohbetler gerçekleştirerek kardeş Belediyecilik bağlarımızı güçlendirecek temaslarda bulunduk. Nevşehir ilimizin en güzel ilçelerinden biri ve Kapadokya'nın önemli merkezlerinden olan Hacıbektaş ilçemizi ziyaret etmekten şeref duyduk. Bizleri samimi şekilde karşılayan kardeş Belediyemiz Hacıbektaş Belediye yöneticilerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - KAYSERİ