Bünyan Belediye Başkanı ve Kayseri Üniversitesi Rektörü İşbirliği Görüşmesi Yaptı - Son Dakika
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Bünyan Belediye Başkanı ve Kayseri Üniversitesi Rektörü İşbirliği Görüşmesi Yaptı

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa ile ilçede yapılacak projeler üzerine görüşme gerçekleştirdi. İncelemeler sonrası yapılan açıklamada, eğitim, istihdam ve sosyal alanlarda işbirliği yapılacağı belirtildi.

12.06.2024 15:23
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Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Kurtuluş Karamustafa ile Bünyan Belediyesi ve Kayseri Üniversitesi işbirliği içerisinde ilçede yapılabilecek proje ve çalışmalar üzerine görüşme gerçekleştirdi.

Başkan Selahattin Metin Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa ve meclis üyesi Mustafa İşlenmiş ile birlikte Bünyan'da yapımı devam eden projeleri yerinde inceleyerek değerlendirmelerde bulundu.

İncelemeler sonrası açıklama yapan Başkan Metin, "Kayseri Üniversitesi Rektörümüz Sn. Kurtuluş Karamustafa ile Bünyan'ımızda Kayseri Üniversitesi işbirliği ile eğitim, istihdam ve sosyal alanlarda yapabileceğimiz çalışma ve projeler üzerine istişarede bulunduk. Çalışmaları devam eden projelerimizi inceleyerek fikir alışverişi gerçekleştirdik. Kendilerine ziyaretleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylık ve başarılar diliyorum. Bünyan'ımızı kalkındırmak, ilçemizi her alanda geliştirerek örnek bir yer haline getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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