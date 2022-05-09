Bünyan'da sineklenmeye karşı ilaçlama yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bünyan'da sineklenmeye karşı ilaçlama yapıldı

09.05.2022 15:55
Bünyan'da sineklenmeye karşı ilaçlama yapıldı

Bünyan Belediyesi ekipleri, ilçedeki sineklenmeye karşı ilaçlama çalışması yaptı.

Bünyan Belediyesi ekipleri, ilçedeki sineklenmeye karşı ilaçlama çalışması yaptı.

Mevsimsel koşulları göz önüne alan Bünyan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri; larvaların ve haşerelerin üreme alanları olan yağmur kanalları, kanalizasyon hatları, dere yatakları ile durgun su ve bataklık alanlarda kışlak mücadelesi çerçevesinde ilaçlama çalışmalarına başladı. Yumurtaların larva, pupa ve ergin sivrisinek haline dönüşümünü engellemek için yapılan ilaçlama ile söz konusu sivrisinek popülasyonunu en aza indirip buna bağlı oluşabilecek hastalıkları minimize etmek için verilen eğitim ile çalışmalara başladı. Temizlik İşleri Müdürlüğünce yapılan açıklamada çalışmaların yıl boyunca periyodik olarak devam edeceği bildirildi.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, erken dönemde yapılan larva mücadelesi önemli olduğunu ifade ederek, vatandaşların rahat ve temiz bir kentte yaşamalarını sağlamak için belediye ekiplerinin kesintisiz görevde olduğu belirtti. - KAYSERİ

Bünyan'da sineklenmeye karşı ilaçlama yapıldı
Bünyan'da sineklenmeye karşı ilaçlama yapıldı
Bünyan'da sineklenmeye karşı ilaçlama yapıldı
Bünyan'da sineklenmeye karşı ilaçlama yapıldı

YORUMLAR
500
Pilot uygulama hayata geçiyor! İstanbul'da su sayaçları artık uzaktan okunacak Pilot uygulama hayata geçiyor! İstanbul'da su sayaçları artık uzaktan okunacak Edirne'de çeltik ekim mesaisi başladı Edirne'de çeltik ekim mesaisi başladı

Bünyan Belediyesi, Bünyan, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bünyan'da sineklenmeye karşı ilaçlama yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
15:53 Gözyaşları sel oldu! Survivor'dan elenen Barış Murat Yağcı, sakatlanan Merve Aydın'ı hasta yatağında ziyaret etti
15:48 "Kız kaçırma" gerekçesiyle husumetlisini sırtından bıçaklayarak öldürdü!
15:42 Almanya'daki enerji krizine çözüm önerisi: Emekliler kış aylarını Türkiye'de geçirsin
15:41 Gözaltına alınan Alparslan Kuytul'un ilk sözleri: Kaçırılma olayının benimle alakası yok, birtakım güçlerin planı olabilir
15:31 Erdoğan'a Ümit Özdağ'dan yanıt: Gelecek seçimler Erdoğan ve sığınmacılar için bir referandum olacak!
15:29 Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye sert sözler: Önemli olan don değil şarkı
15:25 Üç Kuruş bu akşam Show TV'de yayınlanacak! Bahar'ı kaçıran Kılıç'a verilecek tepki merakla bekleniyor
15:18 Yasak Elma dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Yıldız, Doğan'dan boşanacak mı?
15:15 Zafer Günü'nde dikkat çeken görüntü: Rus liderin dizlerine örttüğü battaniye hastalığının belirtisi mi?
15:14 Ölen insanının beynini inceleyen doktorun "gri bölge" tespiti bilim dünyasını ayağa kaldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 16:05:40. #1.12#
SON DAKİKA: Bünyan'da sineklenmeye karşı ilaçlama yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement