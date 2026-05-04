Bünyan\'da Yöresel Lezzetler Festivali başlıyor

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, Erzurum Cağ Kebabı ve yöresel ürünlerin tanıtılacağı festival kapılarını açıyor.

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin; 06-11 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 'Erzurum Cağ Kebabı & Yöresel Ürünler Festivali'ne tüm vatandaşları davet etti. Bünyan Belediyesi Kapalı Pazar Yeri'nde gerçekleştirilecek festivalin açılışı Çarşamba günü saat 16.00'da yapılacak. Festival boyunca Erzurum'un meşhur Cağ Kebabı başta olmak üzere Gaziantep ve Hatay'a özgü yöresel lezzetler vatandaşlarla buluşacak. Festival kapsamında ayrıca sıra gecesi programlarıyla katılımcılara keyifli anlar yaşatılması hedefleniyor.

Başkan Metin; "Tüm hemşehrilerimizi bu güzel atmosferi birlikte yaşamaya davet ediyorum. Girişler ücretsizdir" dedi. - KAYSERİ