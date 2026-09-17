Burdur'da Gazzeli çocuklar için uçurtma ve balonlarla dayanışma etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Burdur'da Gazzeli çocuklar için uçurtma ve balonlarla dayanışma etkinliği düzenlendi

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Burdur\'da Gazzeli çocuklar için uçurtma ve balonlarla dayanışma etkinliği düzenlendi
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Burdur Halk Plajı'nda "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" sloganıyla düzenlenen etkinlikte çocuklar uçurtma ve balonları gökyüzüne bırakarak Gazze'deki akranlarına dayanışma mesajı gönderdi.

Burdur'da yeni eğitim öğretim yılının ilk günlerinde düzenlenen etkinlikte, Gazze'deki çocuklara dayanışma mesajı gönderildi. "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, ellerindeki uçurtma ve balonları gökyüzüne bırakarak savaşın değil, barışın hakim olduğu bir dünya dileğinde bulundu.

Burdur Halk Plajı'nda gerçekleştirilen "Gazzeli Çocuklara Destek Etkinliği" çerçevesinde öğrenciler ve katılımcılar bir araya geldi. Etkinlikte gökyüzüne bırakılan rengarenk uçurtmalar, Gazze'de savaşın gölgesinde yaşayan çocuklara yönelik dayanışmanın simgesi oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim öğretim yılının başlangıcında belirlenen "Mayamız Birlik, İlk Dersimiz Kardeşlik" teması çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte, kardeşlik ve dayanışma mesajları verildi. Çocukların yalnızca kendi ülkelerindeki değil, dünyanın farklı bölgelerindeki akranlarının yaşadığı zorluklara karşı da duyarlı olması gerektiğine dikkat çekildi. Etkinlikte çocuklar ellerindeki uçurtma ve balonlarla gökyüzüne mesaj gönderirken, "Çocuklar barışla büyüsün" ve "Daha iyi bir dünya mümkün" mesajları öne çıktı.

"Gazzeli çocuklar için dayanışma programı gerçekleştirmiş olduk"

Etkinlikte konuşan Burdur Milli Eğitim Müdürü Mehmet Necmeddin Dinç, dayanışma programının amacının çocuklarda birlik, kardeşlik ve mazlumların yanında olma bilincini geliştirmek olduğunu belirterek, "Bugün burada Milli Eğitim Bakanlığımızın her yıl başlattığı temalardan bir tanesi olan 'milli beraberlik, kardeşlik, sevgi, mayamız birlik ilk dersimiz kardeşlik' diyerek başladığımız eğitim öğretim yılında kardeşlik sınırlarının sadece vatan sınırları ile değildir. Tüm dünyada mazlumun yanında olma bilincini de çocuklarımıza aşılamak amacıyla bugün burada Gazzeli çocuklarla bir dayanışma programı gerçekleştirmiş olduk. Uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın sloganı ile yola çıktığımız bu çalışmada Burdur Gölümüzün yanında çocuklarımız ellerindeki uçurtmaları, balonları kardeşlerine mesaj olarak gönderdiler. Dünyaya da bir mesaj verdik. Bu dayanışma bilincini çocuklarımıza kazandırmak amacıyla bugün burada bu etkinliği gerçekleştirdik" dedi.

Etkinlik, çocukların uçurtmalarını gökyüzüne bırakmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
BurdurGazzeYerelSon Dakika

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