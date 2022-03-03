Burdur' da kar yağışının getirdiği olumsuzlukların ardından hayat normale dönüyor - Son Dakika
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Burdur' da kar yağışının getirdiği olumsuzlukların ardından hayat normale dönüyor

03.03.2022 16:48

Burdur' da kar yağışının getirdiği olumsuzlukların ardından hayat normale dönüyorBURDUR Burdur' da kar yağışının ardından meydana gelen olumsuzluklar, gün ışığıyla ortadan kalktı.

Burdur' da kar yağışının getirdiği olumsuzlukların ardından hayat normale dönüyor

BURDUR Burdur' da kar yağışının ardından meydana gelen olumsuzluklar, gün ışığıyla ortadan kalktı. Kenti örten beyaz örtü drone ile havadan görüntülendi.

Burdur'da dün etkili olan kar yağışı kentte bazı aksaklıkları beraberinde getirdi. Burdur- Antalya ve Burdur- Isparta karayolları yaklaşık 3 saat ulaşıma kapandı. Karın ağırlığına dayanamayan ağaç dalları kırılırken, çatılar çöktü. Bazı vatandaşlar kırılan ağaç dallarının altında kalmaktan son anda kurtulurken, bazı araçlarda hasar oluştu. Kentin farklı noktalarında çok sayıda maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Ekiplerin çalışmalarının ardından yaşanan olumsuzluklarda giderilmeye başladı. Gün ışığıyla hızlanan çalışmaların ardından kentte hayat normale dönmeye başladı. Beyaz gelinliğini giyen Burdur drone ile havadan görüntülendi. Beyaz örtü eşsiz manzara oluşturdu.

Öte yandan, yoğun kar yağışı olduğunu söyleyen otobüs şoförü Hasan Yeşilyurt, ulaşımda bir sıkıntı kalmadığını söyledi.

Burdur' da kar yağışının getirdiği olumsuzlukların ardından hayat normale dönüyor
Burdur' da kar yağışının getirdiği olumsuzlukların ardından hayat normale dönüyor
Burdur' da kar yağışının getirdiği olumsuzlukların ardından hayat normale dönüyor

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Burdur, Drone, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Burdur' da kar yağışının getirdiği olumsuzlukların ardından hayat normale dönüyor - Son Dakika


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