Burdur\'da Yağmur Duası Etkinliği Düzenlendi

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Burdur'un Gölhisar ilçesi ve Yusufça beldesinde belediye ve mahalle muhtarları tarafından yağmur duası etkinliği düzenlendi.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde düzenlenen yağmur duası programı kapalı pazar yerinde gerçekleştirildi. Hayırsever vatandaşların katkılarıyla yapılan duada etli pilav ve ayran ikram edilirken, lokma tatlısı da verildi. Gölhisar İlçe Müftüsü Yusuf Demiryürek tarafından yapılan ve yaklaşık 7 bin kişinin katıldığı yağmur duasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi ve ilahiler seslendirildi.

İlçeye bağlı Yusufça beldesinde de yapılan yemekli yağmur duasına geniş katılım oldu. Belediye parkında gerçekleşen yemekli yağmur duası programı ilk olarak kabristanlık ziyaretleri ile başladı. Çocukların "Amin" nidaları arasında kasaba merkezinden Yusufça girişinde bulunan hal binalarının olduğu alana kadar yürüyen kortej, aynı zamanda tekbirler de getirdi. Burada Gölhisar İlçe Müftüsü Yusuf Demiryürek'in kısa vaazının ardından öğle namazı eda edildi. Akabinde ise yağmur duası gerçekleştirildi. Daha sonra yine tekbirler eşliğinde yemek yenilecek olan alana doğru yürüyen davetliler, burada kurulan sofralarda hep birlikte yemeklerini yedi. - BURDUR