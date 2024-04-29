Burhaniye Belediye Başkanı Kırsal Mahalleleri Ziyaret Etti

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Kırsal mahalle ziyaret programları kapsamında Karadere, Kurucaoluk, Şahinler, Şarköy, Yaylacık ve Bahadınlı kırsal mahallelerinde vatandaşlar ve mahalle muhtarları ile bir araya gelen Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler kırsal mahallelerin güzelliğine güzellik katmak için gece gündüz demeden gayret ettiklerini söyledi.

Ziyaret ettiği mahallelerde; muhtarların ve mahalle sakinlerine 31 Mart'ta yapılan mahalli idari seçimlerinde verdikleri destek adına teşekkür eden Bşkan Deveciler daha sonrasında ise mahallelilerin sorunlarını dinleyerek, her mahalleye eşit hizmet götürme anlayışı ile çalıştıklarını ve program dahilinde tüm istek talep ve önerilerin değerlendirilerek çözüme kavuşturulacağını belirtirken, "Ğeçirmiş olduğumuz dönemde Burhaniye'nin güzelliğine güzellik katmak için gece gündüz gayret ettik. Bizlerden desteklerini esirgemeyen tüm vatandaşlarımıza tekrardan yürekten çok teşekkür ediyorum,"dedi. Mahalle muhtarları ve vatandaşlar da yapılan hizmetler ve hoş sohbetler için teşekkürlerini ederek, kendilerini dinleyen Başkan Deveciler'e ikramlar'da bulundular. - BALIKESİR