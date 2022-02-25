Burhaniye Belediyesi'nin araç filosu güçleniyor - Son Dakika
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Burhaniye Belediyesi'nin araç filosu güçleniyor

25.02.2022 20:42
Burhaniye Belediyesi'nin araç filosu güçleniyor

Burhaniye Belediyesi öz kaynakları ile satın alınan cenaze nakil aracı, belediye hizmet araçları filosuna katıldı.

Burhaniye Belediyesi öz kaynakları ile satın alınan cenaze nakil aracı, belediye hizmet araçları filosuna katıldı.

Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere alınan 2021 model 0 km şehir içi ve şehir dışı nakil hizmet aracı, çift cenaze taşımalı ve soğutma sistemli özelliklere sahip. Sağlık İşleri Müdürlüğünde son alınan araçla birlikte 2 adet açık kasa 2 adet kapalı son sistem araç ile toplam 4 adet cenaze nakil aracı Burhaniye'de hizmet verecek.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler "Göreve geldiğimizde doğumdan ölüme kadar halkımızın yanında olacağımızın sözünü vermiştik. Yeni aracımızla son görevimizi yerine getirirken Burhaniyelilerin yanında olduğumuzu bilmelerini isterim" diye konuştu. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Burhaniye Belediyesi'nin araç filosu güçleniyor - Son Dakika


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