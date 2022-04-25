Burhaniye Belediyesi'nin Araç Filosu Güçleniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Burhaniye Belediyesi'nin Araç Filosu Güçleniyor

25.04.2022 17:32
Burhaniye Belediyesi'nin Araç Filosu Güçleniyor

Burhaniye Belediyesi, ilçede kullanılmak üzere 2 adet kamyonet çöp taksiyi araç filosuna dahil etti.

Burhaniye Belediyesi, ilçede kullanılmak üzere 2 adet kamyonet çöp taksiyi araç filosuna dahil etti.

Belediyenin öz kaynaklarıyla alınan  2 adet mini damperli kamyonet çöp taksi, Burhaniye'nin dar sokaklarında ihtiyaç duyulan hizmetlerde kullanılacak.

Araç filosunu Burhaniye'ye hizmet adına kuvvetlendirdiklerini belirten Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Burhaniye'miz gelişiyor, geliştikçe büyüyor. Hizmetlerin yeteri kadar halka ulaşması adına yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz" dedi.

YORUMLAR
500

Burhaniye Belediyesi, Kamyonet, Tragger, Taksi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Burhaniye Belediyesi'nin Araç Filosu Güçleniyor - Son Dakika


Son Dakika
17:36 Antalya'da koparmanın cezası 120 bin TL olan kum zambaklarını kopardılar!
17:33 Metin Öztürk isim açıklamadan hedef gösterdi: Aklımızda Galatasaray taraftarını coşturacak bir aday var
17:32 Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibi CHP lideri Kılıçdaroğlu'na "mum" göndermesinde bulundu
17:30 Sakarya'da korkunç kaza! Kamyon ile otobüs birbirine girdi
17:28 İlahiyatçı Necmettin Nursaçan'ın programında dikkat çeken ateist sorusu: Evinde yemek yemem helal mi?
17:25 Rezidansta işkence gören kadın: Saçlarımı kestiler, yanağımda ve ellerimde sigara söndürdüler
17:05 Teröristler Patlayıcıları düdüklü tencerenin içine yerleştirmişler!
17:02 Sultanlar Ligi'nde ilk finalist VakıfBank!
16:34 Güvenlik gerekçesiyle organize suç örgütü lideri Adnan Oktar Edirne'den Erzurum'a sevk edildi!
16:28 Devrilen tırdaki bayram şekerleri ve çikolatalar yağmalandı! Sıkışan sürücü kimsenin umurunda olmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 17:48:43. #1.11#
SON DAKİKA: Burhaniye Belediyesi'nin Araç Filosu Güçleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement