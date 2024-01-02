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Burhaniye'de 'askıda kırtasiye' uygulaması ilgi görüyor - Son Dakika
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Burhaniye'de 'askıda kırtasiye' uygulaması ilgi görüyor

Burhaniye ilçesinde bir işletmecinin başlattığı 'askıda kırtasiye' uygulaması, ihtiyaç sahiplerine 15-20 bin liralık kırtasiye malzemelerini ulaştırıyor. İşletmeci Tuncay Civelek, uygulamanın destek gördüğünü belirtirken, diğer esnaflar ve müşterilerin de yardımcı olduğunu söyledi. Uygulamanın yaygınlaştırılması gerektiğini ifade eden Hakan Başkaya, desteklerini dile getirdi.

Burhaniye\'de \'askıda kırtasiye\' uygulaması ilgi görüyor
02.01.2024 - 12:24,
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Burhaniye ilçesinde, 'askıda ekmek' ve 'askıda yemek' ardından bir işletmecinin başlattığı 'askıda kırtasiye' uygulaması da ilgi gördü. Uygulamayı iki yıldan beri devam ettirdiklerini anlatan işletmeci Tuncay Civelek, yalnızca bu sezonda 15-20 bin liralık kırtasiyenin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını söyledi.

Burhaniye'de Saip Hoca Bulvarı'nda kırtasiye dükkanı çalıştıran 37 yaşındaki Tuncay Civelek'in başlattığı 'askıda kırtasiye' uygulaması ilgi gördü. Uygulamayı işletmenin duvarına astığı bir levha ile duyuran Civelek, uygulamanın destek gördüğünü söyledi. Civelek, okul sezonunun başlangıcından itibaren 15-20 bin liralık kırtasiyenin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını söyledi. Uygulamanın ilgi gördüğünü anlatan Tuncay Civelek, "Burhaniyelilere hizmet veriyoruz. Askıda kırtasiye malzememiz var. Burhaniye'de değişik esnaflarımız olsun, diğer müşterilerimiz olsun bizlere destek veriyorlar. Alışveriş yapanlar gönüllerinden ne koparsa bırakıyorlar. Biz de ihtiyaç sahibi öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Görüldüğü gibi kırtasiye askımız var. Oraya verilenleri alınanlara hepsini yazıyoruz. İhtiyacı olan herkese yardımcı oluyoruz. Bazen veliler geliyorlar, cebinde parası olmuyor. İhtiyacı olanlara çantasından defterine ve kalemine kadar ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bazı yerlerde askıda ekmek ve yemek gibi uygulamalar var. Biz de ablamla böyle bir uygulama yapalım dedik. 2 yıldan beri de devam ettiriyoruz. Burhaniye'de böyle bir şey yoktu. Çok destek aldık. Herkes de yardımcı oluyor. Yani şu ana kadar bu sezonda rakam olarak 15-20 liraları bulduk. Bu şekilde ihtiyaç sahiplerine yardımcı oluyoruz. Uygulama devam edecek" dedi.

Hakan Başkaya da, "Komşu esnaflarımızdan Maviş Kırtasiye böyle bir uygulama başlatarak tüm öğrencilere yardımda bulunuyor. Biz de destekliyoruz. Uygulama yaygınlaştırılmalı" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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