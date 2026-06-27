Burhaniye'de Çevre Temizliği Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Burhaniye'de Çevre Temizliği Etkinliği

27.06.2026 11:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burhaniye'de sağlık çalışanları ve gönüllüler, çevre bilincini artırmak için temizlik yaptı.

(BALIKESİR) - Burhaniye İlçe Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde Ören Sahili'nde düzenlenen çevre temizliği etkinliğinde sağlık çalışanları, gönüllüler ve vatandaşlar bir araya geldi. İlçe Sağlık Müdürü Betül Erten Akbey, amaçlarının yalnızca çöp toplamak değil, çevre konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Ören Sahili'nde düzenlenen çevre temizliği etkinliğinde sağlık çalışanları, gönüllüler ve vatandaşlar sahil boyunca çöp topladı.

İlçe Sağlık Müdürü Betül Erten Akbey'in öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, Ören Mahallesi'nde Öğretmenevi önünde bir araya geldi. İlk olarak Ören Meydanı'nda temizlik yapan grup, daha sonra Ören Plajı'na geçerek sahildeki atıkları topladı.

Etkinliğin ardından açıklama yapan Betül Erten Akbey, amaçlarının yalnızca çöp toplamak olmadığını belirterek, "Hem kendimize hem de geleceğimize sahip çıkmak istiyoruz. Sağlıklı bir gelecek, sağlıklı bir çevreyle mümkün. Bu nedenle vatandaşlarımızda farkındalık oluşturmak amacıyla bu etkinliği düzenledik" dedi.

Etkinliğe destek veren kurum ve gönüllülere teşekkür eden Akbey, çevre temizliği çalışmalarının devam edeceğini kaydederek, "Önemli olan sadece bugün çöp toplamak değil, çevremizi kirletmemek ve gördüğümüz atıkları toplayarak yaşadığımız çevreye sahip çıkmaktır" ifadelerini kullandı.

Edremit Daimi Gezginler Grubu adına konuşan Arif Karagüdük ise çevre bilincinin artırılmasına yönelik etkinliklerin yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi. Karagüdük, "Bu tür çalışmaların Edremit Körfezi'ndeki diğer ilçelerde de gerçekleştirilmesini ve farkındalık oluşturmasını diliyoruz. Etkinliği düzenleyen Burhaniye İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Toplanan çöpler poşetlenerek konteynerlere bırakılırken, katılımcılar çevrenin korunması konusunda duyarlılık çağrısında bulundu

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Sağlık, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Burhaniye'de Çevre Temizliği Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski CHP’li vekil ile kardeşi arasında “anne bakımı“ krizi Jandarmalık oldular Eski CHP'li vekil ile kardeşi arasında "anne bakımı" krizi! Jandarmalık oldular
6 ilde lüks araç operasyonu 30 milyon liralık vurgun yapmışlar 6 ilde lüks araç operasyonu! 30 milyon liralık vurgun yapmışlar
Antalya’da oto elektrik ustası iş yerinde ölü bulundu Antalya'da oto elektrik ustası iş yerinde ölü bulundu
NATO Zirvesi öncesi Ankara alarmda: Motosiklet kullanmak yasak, o araçlar kente giremeyecek NATO Zirvesi öncesi Ankara alarmda: Motosiklet kullanmak yasak, o araçlar kente giremeyecek
Kongo’da ebola salgını: 1155 vaka, 304 ölüm Kongo'da ebola salgını: 1155 vaka, 304 ölüm
Özgür Özel Diyarbakır’da: Güne Selahattin Demirtaş’ın selamıyla başladık Özgür Özel Diyarbakır'da: Güne Selahattin Demirtaş'ın selamıyla başladık

13:03
Kerem Aktürkoğlu özür diledi: Hakkınızı helal edin
Kerem Aktürkoğlu özür diledi: Hakkınızı helal edin
12:54
Galatasaray’da tarihi kongre Dursun Özbek, “En çok heyecanlandığım proje“ diyerek duyurdu
Galatasaray'da tarihi kongre! Dursun Özbek, "En çok heyecanlandığım proje" diyerek duyurdu
11:15
AK Parti kampı başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor
AK Parti kampı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor
11:13
Fransa’da hayat durma noktasında Hastanelerde acil durum ilan edildi, pencereler folyolarla kaplandı
Fransa'da hayat durma noktasında! Hastanelerde acil durum ilan edildi, pencereler folyolarla kaplandı
11:00
Kadın müşterilere “Canım, balım, bekar mısın“ dedi, tazminatsız kovuldu
Kadın müşterilere "Canım, balım, bekar mısın?" dedi, tazminatsız kovuldu
10:49
YKS’de hatalı sorular var iddiası ÖSYM inceleme başlattı: İptal mi olacak
YKS'de hatalı sorular var iddiası! ÖSYM inceleme başlattı: İptal mi olacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2026 13:05:50. #7.12#
SON DAKİKA: Burhaniye'de Çevre Temizliği Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.