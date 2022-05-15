Burhaniye' de engellilere polis ziyareti - Son Dakika
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Burhaniye' de engellilere polis ziyareti

15.05.2022 15:45
Burhaniye' de engellilere polis ziyareti

Burhaniye ilçesinde, Engelliler Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanırken, engellilere ziyaretler de devam ediyor.

Burhaniye ilçesinde, Engelliler Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanırken, engellilere ziyaretler de devam ediyor. Burhaniye Emniyet Müdürlüğünden Komiser Yardımcısı Esra Başol ile Polis Memuru Türkan Yamiç, engelli derneklerini ziyaret etti.

Burhaniye'de Engelliler Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı. Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şubesinde düzenlenen etkinlikte de engellilerin el emeği ürünler sergilendi. Derneğin bahçesinde düzenlenen törene çok sayıda vatandaş katıldı. Emniyet Müdürlüğünden Komiser Yardımcısı Esra Başol ve Polis Memuru Türkan Yamiç de, Dernek Başkanı Gürsel Vardar'dan bilgi alırken, engelli vatandaşlara ikramlarda bulundu. Her zaman engelli vatandaşların yanında olduklarını anlatan Komiser Yardımcısı Esra Başol, ziyaretlerinin devam edeceğini söyledi. Törene katılanlara teşekkür eden Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şube Başkanı Gürsel Vardar," Etkinliğimiz yoğun ilgi gördü. Çok sayıda bürokrat, siyasetçi ve vatandaşlarımız bizi yalnız bırakmadı. Polislerimiz de hep yanımızda oldu. Etkinliğimize katılan herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - BALIKESİR

Burhaniye' de engellilere polis ziyareti
Burhaniye' de engellilere polis ziyareti

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Burhaniye' de engellilere polis ziyareti - Son Dakika


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