Burhaniye'de Gençlere Yemek Kursu

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen yemek kursunda gençler mutfağa girerek pide ve pizza yaptı. Zihinsel Engelliler Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen kursta, katılımcılar hamur açıp çeşitli lezzetler hazırladı. Kurs öğretmeni Zehra Özaytaç, "Onların hayatlarını kolaylaştırmak için ailelerine yardım etmelerini ve hayatta bir şeyler başarabileceklerini göstermek için yola çıktık, amacımıza ulaştık" dedi.

Burhaniye'de Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile Zihinsel Engelliler Derneği işbirliğinde "özel gençlere" yönelik düzenlenen yemek kursu ilgi gördü. Gençler öğretmen Zehra Özaytaç'ın öncülüğünde hamur açıp pide ve pizza yaptı.

Kursun kendilerine özgüven kazandırdığını belirten katılımcılar mutluluklarını dile getirirken, Özaytaç projenin amacına ulaştığını söyledi.

Öğretmen Zehra Özaytaç yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Burhaniye Halk Eğitim Merkezi olarak engelli bireylerimize yemek alanında kurslar açtık. Burada engelli bireylerimizin kendilerine güvenlerini artırmak, onların da bir şeyler başarabileceklerini göstermek istiyoruz. Onların hayatlarını kolaylaştırmak için ailelerine yardım etmelerini ve hayatta bir şeyler başarabileceklerini göstermek için yola çıktık. Biz amacımıza ulaştık. Geçen yıl da kursumuzu açtık. Kursiyerlerimiz çok mutlu buraya gelmekteler. Bu kursların daha da yaygınlaşması onlar için çok iyi olacak."

Kursiyerlerden Yağmur Özavcı da kursa gelmekten mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Anneme evde yardımlar ediyorum. Bugün pide yaptık. Zehra öğretmenimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Hilal Duran ise, "Arkadaşlarımla ve Zehra hocamla birlikte olmaktan çok mutluyum" şeklinde konuştu.