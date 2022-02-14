Burhaniye EMİTT'te fark attı - Son Dakika

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinin turizm potansiyelinin tanıtılması, kentin turizmini artırmak ve tanıtımına katkı sunmak için EMITT Fuarına katılan Burhaniye Belediyesi, fuarda "Farkındalık Ödülü" alarak farkını ortaya koydu.

Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise 5. büyük turizm fuarı EMITT - Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı 9-12 Şubat 2022 tarihlerinde dünya turizm destinasyonlarını 25'inci kez İstanbul'da bir araya getirdi.

Türkiye haricinde toplam 14 yabancı ülkenin katıldığı fuarda Burhaniye'nin turizm potansiyeli de açılan stantla dünyaya tanıtıldı. Burhaniye adına Burhaniye Belediyesi, Burhaniye Ticaret Odası, BUBYO Okulu ve Burhaniye Turizm Tanıtma Derneği'nin yanı sıra stantta, Blue Port ve Tezmadra Otelleri de yer aldı. Fuara Burhaniye'den Belediye Meclis üyelerinin yanı sıra, Burhaniye Belediyesi Birim Müdürleri de iştirak etti.

Fuar boyunca büyük ilgiyle dolup taşan stantta katılımcılara Burhaniye Belediyesi tarafından ücretsiz olarak Zeytinyağı, sabun ve zeytin çiçeği kolonyası dağıtılırken, Burhaniye topraklarında yetişen zeytinlerden çıkarılan ve Belediye tarafından imal edilen Zeytinyağının da tadımı gerçekleştirildi.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ilçenin tanıtımı için açılan stantta siyaset, iş ve sanat dünyasından birçok ismi ağırlarken, misafirlerle tek tek ilgilendi. Fuara gelen ziyaretçiler tarafından ilginin yoğun olduğu Burhaniye standı, EMİTT organizatörleri tarafından ödüle de layık görüldü. 4 gün boyunca destinasyon çalışmaları yapılan stantta Burhaniye Belediyesi "Farkındalık Ödülü'yle Burhaniye'ye döndü.

Burhaniye Belediye Başkanı tarafından alınan ödül sonrası Başkan Deveciler, Burhaniye'nin gelişen ve değişen bir ilçe olduğunu, bunun için özellikle turizm alanında çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirtti. Deveciler "Burhaniye ilçesini dünyada tanınır bir marka haline getireceğiz" dedi. - BALIKESİR