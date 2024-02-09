Bursa Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Enver Fatih Karakoç Vefat Etti

Bursa Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlarından 63 yaşındaki Enver Fatih Karakoç vefat etti. Bir süre önce "öğretmenim" dediği Karakoç'u hastanede ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, vefat haberini sosyal medyadan duyurdu.
Bir süredir rahatsız olan Bursa Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlarından Enver Fatih Karakoç tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti.
Karakoç bir süre önce kendisini hastanede ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a vefa ziyaretinden dolayı teşekkür etmiş, "Hem Öğretmenler Günümüzü tebrik hem de hasta ziyareti ile Şehir Hastanesi'nde tedavim sırasında bizleri onurlandıran Başkanımızdan Allah razı olsun. Sayın Başkanım sizi Allah başımızdan eksik etmesin" notunu paylaşmıştı.
Başkan Alinur Aktaş da bu sabah Karakoç'un vefat haberini sosyal medyadan duyurarak, "Değerli öğretmenim, Bursa Büyükşehir Daire Başkanlarımızdan Enver Fatih Karakoç'un vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Allah'tan rahmet, sevenlerine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun" diye yazdı.
Karakoç, bugün Mihraplı Cami'inde Cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.
Enver Fatih Karakoç Kimdir?
Gazeteci, şair, yazar, eğitimci, bürokrat, kamu yöneticisi. 1961, Gümüşhane doğumlu. İlk ve ortaokulu İskenderun'da tamamladı. Karaman İmam Hatip Lisesi (1979), Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (1983) mezunu. Ankara'da aylık Özlenen Nesil ve İmam Hatipli Nesil dergileri (1995-97) ile haftalık Yeni Dönem gazetesini (1998-99, 2003) çıkardı. Flash TV'de "Beyaz Masa" ve "Beyaz Sayfa" programlarını hazırlayıp yönetti (1995-98). 2000-02 arası OSTİM TV (Başkent TV) genel müdürü olarak görev yaptı. Enver Fatih Karakoç'un hikaye, şiir ve makaleleri Milli Gazete, Vakit, Yeni Dönem, Özlenen Nesil vd. dergi gazetelerde yayımlandı. Türkiye Yazarlar Birliği (1996 -97 arası genel sekreter) üyesidir. Enver Fatih Karakoç'un "Aşığım Sana Bursa" adlı şiiri, Türk Sanat Müziğinin duayen isimlerinden Erdinç Çelikkol tarafından kürdili hicazkar makamında bestelenmiş ve TRT repertuarına girmiştir. Eserleri: Araştırma- İnceleme: Ümit Nesli (1990), Cuma Hutbeleri (1993). Şiir: Bir Bursa Sevdalısı (2015). - BURSA
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